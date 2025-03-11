Аллу Пугачеву обвинили в «покушении» на приспешника Путина 2 11.03.2025, 12:02

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Представители певицы отреагировали на клевету.

Российскую певицу Аллу Пугачеву, проживающую за пределами РФ с начала полномасштабного вторжения, обвиняют в попытке покушения на Виталия Бородина – прокремлевского активиста, преследующего проукраинских звезд. Именно он подал заявление в Следственный комитет РФ, утверждая, что опасается за свою жизнь, пишет «Обозреватель».

Как сообщают пропагандистские паблики, Бородин, возглавляющий так называемый «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» (ФПБК), обратился к московским следователям с требованием возбудить уголовное дело по статье «Убийство». Он заявил, что узнал о подготовке покушения и намекнул, что его могла организовать Пугачева.

По его словам, причиной таких подозрений стали многочисленные требования к власти по поводу лишения Пугачевой государственных наград, признания ее «иноагентом» и привлечения к уголовной ответственности из-за антивоенной позиции. Активист также утверждает, что в последнее время получал анонимные угрозы и предупреждения о возможных действиях против него.

Как отреагировала Пугачева

Представители певицы уже отреагировали на скандал. Ее концертный директор Елена Чупракова назвала обвинения «абсурдными» и не заслуживающими внимания. В то же время она не уточнила, планирует ли певица подавать встречный иск за клевету.

«Я этой новости еще не видела. Все это смешно, даже комментировать не буду. Это скорее Бородин испытывает личную неприязнь к Алле Пугачевой, а не она к нему», – заявила Чупракова.

Что могло спровоцировать такие заявления

Бородин известен своей активной борьбой с российскими звездами, которые выражают поддержку Украине или открыто выступают против войны. Он неоднократно публично критиковал Аллу Пугачеву и ее мужа, юмориста Максима Галкина, называя их «предателями родины» и призывая к суровому наказанию.

Ранее активист уже добивался официального признания «иноагентами» таких артистов, как Даниил Козловский, Клава Кока, Бьянка, Jony, группа RASA, а также Лия Ахеджакова. Однако его попытки преимущественно заканчивались провалом – в частности, в случае с Козловским, который выиграл у Бородина суд и добился компенсации в размере 1 рубля за клевету.

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