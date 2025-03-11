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«Открыли больничный, а потом думай, как попасть»

  • 11.03.2025, 12:23
«Открыли больничный, а потом думай, как попасть»

В райцентре под Минском пожаловались на очереди к детскому врачу.

Жители Смолевичей не довольны работой педиатрических кабинетов поликлиники № 2: утверждают, что взять талон — проблема. Кроме того, уже имея на руках запись на определенное время, приходится проводить в очереди около трех часов. Есть и другие вопросы. Портал Smolevichi 24 узнал, что говорит о происходящем администрация.

Одна из смолевичанок пожаловалась, что «открыли больничный, а потом думай, как попасть [к врачу], чтобы его продлить или закрыть».

Вторая, Наталья, рассказала, что не может решить проблему с вакцинацией. Ребенок болезненный, и привиться в положенные сроки часто не получается. Сейчас малыш здоров, но запись на прививку в марте уже закрыта:

— Пришла в регистратура, простояла 20 минут, чтобы узнать, что на март талонов уже нет. А если ребенок снова заболеет?

Катерина говорит, что столкнулась с похожей ситуацией:

— Заказывала вакцину для ребенка еще в декабре, мне позвонили только на днях и назначили прививку на 11 марта. Позвонила, чтобы взять талончик к педиатру, а мне говорят: «Их нет». Девушка извинилась и сказала, что не знает, как помочь, посоветовала прийти и попроситься принять без талона. Но как ты будешь проситься, когда люди сидят в очереди, ждут по талонам? Муж тоже на днях просился взять справку — не пустили. И я бы не пустила.

Главврач Смолевичской центральной районной больницы ЦРБ Ольга Уварова объяснила, что сейчас в поликлинике действительно большие очереди из-за сезонного роста заболеваемости, а ОРВИ не идет на спад. Длительное ожидание связано с тем, что больных детей принимают без талонов и вне очереди. Запись на прием по талонам уже открыта на апрель.

В то же время для закрытия больничного талон не требуется — врач сам назначает дату и время визита.

Прием в поликлинике ведут три педиатра, которым помогают врачи общей практики. С 17 марта в медучреждение на две недели направят еще одного специалиста.

Если родители не могут сделать прививку по графику или запись их не устраивает, главврач посоветовала им обратиться к заведующей поликлиникой.

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