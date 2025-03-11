Украина и США начали переговоры в Саудовской Аравии 2 11.03.2025, 12:25

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Встреча в Джидде стартовала.

В городе Джидда, на западе Саудовской Аравии, начались переговоры делегаций Украины и Соединенных Штатов Америки (США).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылками на Telegram-канал Министерства иностранных дел (МИД) Украины.

«В Джидде, Саудовская Аравия, начинается встреча украинской и американской делегаций», - пишет МИД Украины.

Отдельно добавим, что, согласно сообщению Государственного департамента США, переговоры делегаций начались в 12:00 по минскому времени.

Украинскую сторону представляют:

глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига;

глава Офиса президента Андрей Ермак;

глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров.

Членами американской делегации являются государственный секретарь США Марко Рубио и советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц.

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