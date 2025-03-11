закрыть
11 марта 2025, вторник, 12:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украина и США начали переговоры в Саудовской Аравии

2
  • 11.03.2025, 12:25
  • 1,258
Украина и США начали переговоры в Саудовской Аравии

Встреча в Джидде стартовала.

В городе Джидда, на западе Саудовской Аравии, начались переговоры делегаций Украины и Соединенных Штатов Америки (США).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылками на Telegram-канал Министерства иностранных дел (МИД) Украины.

«В Джидде, Саудовская Аравия, начинается встреча украинской и американской делегаций», - пишет МИД Украины.

Отдельно добавим, что, согласно сообщению Государственного департамента США, переговоры делегаций начались в 12:00 по минскому времени.

Украинскую сторону представляют:

глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига;

глава Офиса президента Андрей Ермак;

глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров.

Членами американской делегации являются государственный секретарь США Марко Рубио и советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Почему Лукашенко заменил Головченко на Турчина
Почему Лукашенко заменил Головченко на Турчина Валерий Карбалевич
Ясное послание
Ясное послание Леонид Невзлин
Женский приговор
Женский приговор Ирина Халип
Путь к миру — демонтаж диктатур
Путь к миру — демонтаж диктатур Андрей Санников