Эмоциональная ниточка Алексей Копытько

11.03.2025, 12:35

Алексей Копытько

При многократном повторении нюансы стираются.

На днях в США из Пакистана доставили, как указывается, «одного из командиров» группировки «Вилаят Хорасан» гражданина Афганистана Мохаммада Шарифуллу. Сейчас он арестован американским судом.

Одно из главных обвинений – атака на американских военнослужащих в августе 2021 г. в Кабуле. Теракт привёл к гибели 13 американцев, десятки были ранены. Минюст США сообщил, что данный персонаж сознался в подготовке маршрута и выбирал место атаки. Ему грозит пожизненное заключение.

Помимо этого, обозначена его связь с терактом в «Крокус Сити Холле» в Москве. Со слов задержанного, он «передавал инструкции как использовать автоматы типа АК и другое оружие потенциальным нападающим. Шарифулла также признался, что узнал в двух из четырех арестованных боевиков тех, кого он ранее инструктировал».

Из этого сообщения не очень понятно, он целенаправленно занимался подготовкой атаки в «Крокусе» либо просто готовил каких-то боевиков. Но эту тему уже масштабно разогнали российские СМИ – именно в контесте «захвата одного из организаторов» теракта в «Крокусе».

История неизбежно будет заиграна в публичной коммуникации как отражение общности интересов РФ и США, но с нюансами.

Трамп добился выдачи, чтобы подсвечивать неказистый выход из Афганистана при Байдене. А Москва попытается забросить на американскую аудиторию мифический «украинский след». Сделать это несложно: самые свободные СМИ в мире 100500 раз выкатят тезис «Москва обвиняет Украину в причастности». При многократном повторении нюансы стираются.

А Маск и не такую чушь постил как факт.

Алексей Копытько, «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com