«Белорусскому рублю надо потихоньку готовиться к приключениям» 11.03.2025, 12:42

Точно такие же неприятности мы уже получали в 2008 году.

Телеграм-канал «Письма к дочери» написал о перспективах экономики при новом руководителе Нацбанка:

— Что-то мне кажется, что и белорусскому рублю надо потихоньку готовиться к приключениям. Как говорится: хорошо пожили, пора и отвыкать. Потому что есть смутное ощущение, что финансовая стабильность станет не очень стабильной.

Не хочу сказать ничего плохого про премьера Головченко. Теперь-то какой смысл? Белорусская экономика замену премьера Головченко все равно не заметит. Был премьер Головченко, стал премьер Турчин. От перемены премьеров экономика не меняется.

Но зато замену главы Нацбанка на премьера Головченко экономика заметит. Потому что эта замена – великий признак того, что белорусским властям их планы важнее нашей с тобой финансовой стабильности.

Вот Павел Каллаур был же не просто так личным гарантом этой стабильности последние десять лет. Он был гарантом финансовой стабильности, потому что делал для нее все, что мог в самых неблагоприятных внутренних и внешних обстоятельствах. То есть не давал экономике столько денег, сколько у него просили.

И в этом заключались противоречия между ним и премьером Головченко. Потому что премьер Головченко, как истекающий гарант, считал, что главное, чтобы экономика росла. И не важно при этом, куда конкретно.

Вот пока экономика могла расти наружу, Нацбанку позволяли всякие его монетарные глупости. А сейчас наружу расти больше некуда. Потому что на российский рынок расти не получается, а никакой приличной альтернативы российскому рынку у белорусских товаров не осталось.

Белорусские товары пытались найти себе альтернативу на экзотических рынках дальней дуги, но что-то у них не сложилось. Там, где есть деньги, нету рынков для белорусских товаров. А там, где есть рынки для белорусских товаров, по какому-то удивительному стечению обстоятельств нету денег.

То есть расти белорусская экономика может только внутрь. А чтобы расти внутрь экономике нужны дополнительные финансовые стимулы. (Это называется стимулирование внутреннего спроса).

Вот как я себе понимаю, премьер Головченко в новой должности ими как раз и займется. Потому что, назначая премьера Головченко на новую должность, кое-кто сказал, что ему надо вопросы финансирования экономики «поставить с ног на голову».

Про «с ног на голову» кое-кто, конечно, оговорился. Кое-кто в последнее время часто оговаривается. На самом деле кое-кто имел в виду сказать наоборот. Но зато получилась нечаянная правда.

А я хочу тебе сказать, что стимулирование внутреннего спроса помогает показателям прироста ВВП, но не очень помогает финансовой стабильности. А местами даже вредит. Особенно учитывая, что внутренний спрос белорусские власти и так стимулировали последние два года.

Из-за лишних денег импорт в Беларусь растет, когда белорусский экспорт падает. Поэтому внутренний валютный баланс уже который месяц подряд получается отрицательным. А белорусскому рублю полезно, когда баланс бывает положительным.

И поэтому ценовое регулирование уже не очень хорошо справляется с регулированием цен. Инфляция в годовом выражении за два месяца была выше не только ожиданий, но даже прошлого года. А ожидания были, что она будет ниже.

А заметь, что регулировать цены по-старому долго уже не получится. Потому что регулирование цен и так убило в ноль рентабельность белорусской торговли.

То есть, что мы имеем на текущий момент? На текущий момент мы имеем торговый дефицит, отрицательный внутренний валютный баланс и инфляцию выше ожиданий при всем ее ценовом регулировании. И если к этим обстоятельствам добавить еще больше стимулирования внутреннего спроса, то мы получим себе валютные и финансовые неприятности.

Ну просто в точно таких же обстоятельствах мы точно такие же неприятности уже получали в 2008 году. И в 2011 году. А потом еще в 2015. А потом белорусским властям хватило воспоминаний на десять лет. Но, видимо, за десять лет воспоминания потеряли свою остроту.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com