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Брат вице-президента США рассказал, как россияне расстреливали своих во время отступления

  • 11.03.2025, 12:48
Брат вице-президента США рассказал, как россияне расстреливали своих во время отступления
Нейт Вэнс

Нейт Вэнс воевал за Украину в составе «Волков да Винчи».

Двоюродный брат вице-президента США Нейт Вэнс рассказал, что собственными глазами видел, как россияне расстреливали своих военных, которые хотели отступать. Он видел это во время пребывания в Украине.

Об этом он рассказал в эфире CNN.

Нейт Вэнс рассказал, что имеет «уникальный взгляд» на происходящее в Украине, и он отличается от большинства американцев. По его словам, существуют «культурные различия» как между американцами и украинцами, так и американцами и русскими.

«Я думаю, что если вы пытаетесь иметь дело с русскими через американскую призму, это обернется против тебя. Они не обязательно думают, как мы», - сказал он.

Брат вице-президента США утверждает, что лично видел, как россияне расстреливали собственных военных, если те отступали с поля боя. Он рассказал, что это происходило «достаточное количество раз», чтобы считать это политикой, а не частным случаем.

«Эти люди по своей политике пожирают своих же. Поэтому они не будут колебаться, чтобы сожрать американского президента или вице-президента (...) Они не наши союзники и не будут ими по меньшей мере в течение поколения», - сказал Нейт Вэнс.

Недавно стало известно, что двоюродный брат вице-президента США Джей Ди Вэнса воевал за Украину в составе «Волков да Винчи». Речь шла о Нейте Вэнсе.

По данным СМИ, Нейт Вэнс 4 года служил в морской пехоте США, после чего жил в Техасе и работал в нефтяной компании. В марте 2022 года он поехал во Львов, поскольку хотел помочь и «видел, как пишется история».

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