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В Латвии предлагают запретить выезд в Беларусь более широкому кругу лиц

  • 11.03.2025, 13:01
  • 1,068
В Латвии предлагают запретить выезд в Беларусь более широкому кругу лиц

С инициативой выступила Служба государственной безопасности страны.

Круг лиц, которым запрещен выезд в Беларусь и Россию, должен быть шире, считает Служба государственной безопасности Латвии (СГБ), передает Delfi.

В СГБ напомнили, что в 2023 году ответственные службы ежемесячно выявляли в среднем 1000 случаев выезда граждан Латвии в Россию. С 2024 года количество выезжающих увеличилось почти вдвое. Что касается поездок в Беларусь, то с 2024 года ежемесячно фиксируется в среднем около 5000 случаев.

Учитывая риски, которые представляют для безопасности Латвии российские и белорусские спецслужбы, СГБ считает, что круг лиц, подпадающих под действие поправок к закону, должен быть более широким. Служба не стала давать дальнейших комментариев, но подчеркнула, что российские и белорусские спецслужбы могут быть заинтересованы в использовании для получения информации любого гражданина Латвии, независимо от рода занятий.

Ранее Комиссия по национальной безопасности Сейма Латвии предложила поправки в закон, которые предусматривают запрет на поездки в Россию и Беларусь для некоторых сотрудников органов государственного управления. Под запрет попадут тысячи людей.

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