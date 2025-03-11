«Кошелек» Лукашенко поставил бизнес на теневые рельсы 11.03.2025, 13:14

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Николай Воробей

Расследователи рассказали, как он обходит санкции.

Крупный белорусский бизнесмен Николай Воробей, по всей видимости, продолжает зарабатывать на поставках нефтепродуктов и каменного угля, несмотря на западные санкции. Об этом пишет «Бюро». 61-летний уроженец украинского Борисполя — одна из самых загадочных фигур в окружении Александра Лукашенко. Он держится в тени и не дает интервью. Воробей входит в топ-3 успешных бизнесменов Беларуси с активами в топливной и логистической отраслях. Его называют «нефтяным кошельком» Лукашенко. Воробей находится под санкциями ЕС и США.

Как пишет «Бюро», для обхода западных ограничений бизнесмен использует ранее не засвеченные фирмы, которые оформлены на доверенных лиц. Одна из ключевых компаний в действующей сети Николая Воробья — «Логистик Энерджи», офис которой находится на тусовочной улице Зыбицкой в Минске.

Владелица «Логистик Энерджи» — Нелли Малярова. В 2016 году она работала в компании «Интерсервис», а с 2019 по 2021 годы — в «БелКазТранс». Обе структуры подконтрольны Николаю Воробью и находятся под санкциями США.

«Логистик Энерджи» занимается железнодорожными поставками белорусских нефтепродуктов. Раньше Беларусь отправляла топливо в Украину и страны ЕС напрямую. Но война и санкции нарушили традиционные логистические маршруты. Экспорт белорусских нефтепродуктов пошел через российские порты. «Логистик Энерджи» — важный поставщик в новом направлении.

Согласно данным Сообщества железнодорожников Беларуси, в прошлом году компания возила бензин, дизельное топливо, мазут и газойль в порты Ленинградской области. «Логистик Энерджи» перевезла в Россию более 19 тысяч цистерн более чем с 1,2 млн тонн нефтепродуктов. На нее пришлась примерно четверть от всех поставок из Беларуси в Россию. Больше поставлял только Мозырский нефтеперерабатывающий завод — около 65% всех топливных перевозок.

Помимо нефтепродуктов «Логистик Энерджи» занимается железнодорожными перевозками каменного угля. За девять месяцев прошлого года компания перевезла в Польшу, Литву и Латвию более 1,7 тысячи вагонов более чем со 115 тысячами тонн угля из Казахстана. На экспедитора пришлось более 40% всех транзитных перевозок.

Ранее Воробей занимался поставками нефтепродуктов и угля через «Новую нефтяную компанию» и «БелКазТранс», но они подпали под санкции ЕС и США.

Новый перевозчик «Логистик Энерджи» строит порт в Мурманской области, чтобы перегружать там калийные удобрения и нефтепродукты из Беларуси. Объем инвестиций не раскрывается. В 2023 году выручка (это сумма за продажу товаров или услуг) «Логистик Энерджи» составила более 71 млн рублей, что на 78% ниже показателя за 2022-й. Однако чистая прибыль (доходы за вычетом расходов и налогов) в позапрошлом году увеличилась на 68% — до 35 млн рублей. Финансовые показатели за 2024 год пока не опубликованы.

«Логистик Энерджи» — не единственная новая компания из орбиты Николая Воробья. «Бюро» обнаружило еще одну фирму в топливной сфере — полоцкий «ЛэндРесурс». Согласно таможенным данным, компания импортировала в Беларусь российскую нефть — более 6,2 млн тонн в 2021 году, а в 2022-м — более 3,8 млн тонн.

Единственный владелец «ЛэндРесурса» — Сергей Анцен. Он долгое время работал в компании «Интерсервис», подконтрольной Николаю Воробью. Сам Воробей числился советником директора по развитию внешнеэкономических связей «ЛэндРесурса». Финансовые показатели «ЛэндРесурса» засекречены белорусским правительством.

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