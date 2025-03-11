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В Госдуме РФ началась паника после самой масштабной атаки дронов на Москву

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  • 11.03.2025, 13:09
  • 6,422
В Госдуме РФ началась паника после самой масштабной атаки дронов на Москву

Путина призвали срочно ударить «Орешником» по Украине.

России необходимо ударить ракетой «Орешник» по Украине в ответ на самую масштабную с начала войны атаку украинских беспилотников, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Решение за Верховным главнокомандующим, но, думаю, будет нелишним [запустить «Орешник»], лучше даже не один», — сказал депутат.

Согласно данным Минобороны РФ, в ночь на 11 марта над территорией России было сбито 337 украинских беспилотников. В частности, над Московской областью силы противовоздушной обороны уничтожили 91 дрон. В результате атаки в регионе погибли два человека и 14 пострадали, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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