Встреча Украины и США в Джидде: первые подробности переговоров 11.03.2025, 13:22

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Начало было конструктивным.

Украина и США во вторник, 11 марта, начали официальную встречу, которая является первой после громкого спора в Белом доме. Переговоры проходят в Джидде (Саудовская Аравия).

РБК-Украина рассказывает, что известно о новом раунде переговоров между Украиной и США.

Первые подробности встречи

Как официально заявили в Государственном департаменте США, начало встречи сторон - в 12:00 по местному времени (12:00 по Минску).

В 10:51 в Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что «в Джидде, Саудовская Аравия, начинается встреча украинской и американской делегаций».

«Ключевыми темами встречи станут путь к миру и двусторонние отношения Украины и США», - отметили в МИД.

В ведомстве опубликовали видео с украинской делегацией, ее сопровождают представители Саудовской Аравии, страны, которая принимает встречу Украины и США на высоком уровне.

Украину представляют:

глава Офиса президента Андрей Ермак,

министр иностранных дел Андрей Сибига,

министр обороны Рустем Умеров,

заместитель Ермака, экс-командир 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» Павел Палиса.

США представляют:

государственный секретарь США Марко Рубио,

советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц.

Ранее сообщалось, что в переговорах будет участвовать и спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Виткофф. МИД Украины сначала назвал его среди участников, но впоследствии отредактировал пост, удалив его имя. Госдеп также не упомянул его в официальном заявлении.

«Началась встреча делегаций Украины и США в Саудовской Аравии. Начинаем работу», - написал в Телеграм-канале Ермак.

Впоследствии он добавил, что «встреча с командой США началась очень конструктивно».

О чем будут говорить Украина и США

Ожидания со стороны Украины

Отметим, что сначала в Саудовской Аравии состоялась встреча президента Владимира Зеленского с наследным принцем, а после - встреча делегаций Украины и США без присутствия украинского главы государства.

По словам Зеленского, со стороны Киева «будет четкая настроенность на конструктив». Он выразил надежду, что «удастся обсудить и согласовать необходимые решения и шаги».

Ермак в свою очередь сообщил, что на повестке дня украинской стороны - защита украинских интересов и четкое видение завершения войны.

МИД Украины ранее же анонсировало, что стороны будут говорить о «пути к миру», украинско-американских двусторонних отношениях и стратегическом партнерстве и его дальнейшем развитии.

Как и украинская, так и американская сторона не исключили, что может быть подписано соглашение об ископаемых, которое должны были заключить во время визита Зеленского в Вашингтон 28 февраля.

Ожидания со стороны США

Рубио, который возглавляет делегацию США, заявил, что американская сторона во время переговоров в Джидде хочет услышать от Украины, «на какие уступки она может пойти ради мира».

«После встречи представителей США и Украины в Саудовской Аравии Трамп решит, возобновлять ли военную помощь Украине или нет», - сказал Рубио в интервью по дороге в Саудовскую Аравию.

Он также сказал, что у него не запланирован разговор с президентом Украины в Джидде. Однако он не исключил возможность неформального разговора с украинским главой государства вне официальных встреч.

В свою очередь Уиткофф подтвердил, что встреча заключается в том, чтобы «установить рамки для мирного соглашения».

«Я думаю, что для нас более важной темой обсуждения является заключение мирного соглашения», - сказал он журналистам.

Своими ожиданиями от встречи поделился и советник президента США по нацбезопасности. По его словам, встреча будет сосредоточена на том, чтобы «достичь перемирия».

«У нас были предварительные разговоры с россиянами, украинцы имели прекрасную возможность объединить наши экономики благодаря той сделке о минералах. К сожалению, все пошло не так хорошо. Но я думаю, что мы можем вернуться к этому», - сказал Уолц.

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