Соболенко одержала разгромную победу в 1/16 финала турнира в Индиан-Уэллсе 11.03.2025, 13:24

Арина Соболенко

Белоруска в двух сетах победила итальянку.

Первая ракетка планеты Арина Соболенко уверенно вышла в стадию 1/8 финала турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе.

Белоруска в двух сетах разгромила итальянку Лючию Бронцетти (№62 WTA) со счетом 6:1, 6:2. Матч длился всего 1 час 15 минут.

Арина выиграла семь из восьми геймов на своей подаче, а также взяла пять брейк-пойнтов.

Интересно, что во втором сете итальянка вела со счетом 2:0, но затем Арина ударно закрыла партию и матч в целом.

Ранее белоруска в 1/32 финала выиграла у американки Маккартни Кесслер (№48 WTA) со счетом 7:6, 6:3.

Следующей соперницей Соболенко станет Сонай Картал из Великобритании (№83 WTA). Их поединок состоится не раньше вечера 12 марта.

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