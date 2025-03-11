Песков разочаровал поверивших в Трампа и Маска и россиян 4 11.03.2025, 13:34

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Посоветовал снять розовые очки и готовиться к худшему.

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков, комментируя приостановление помощи Украине от США, призвал «готовиться к худшему».

Об этом он сказал на конференции в Высшей школе экономики, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

«Не надо сейчас спешить надевать розовые очки. Всегда надо надеяться на лучшее, но быть готовыми к худшему. Мы всегда должны быть готовы отстаивать наши интересы. Многие сейчас спешат надевать розовые очки, говорить о том, что сейчас американцы прекратят поставлять вооружение или уже прекратили, сейчас Маск отключит свои системы связи, и у нас все получится», - заявил Песков.

По словам представителя кремлевского диктатора, даже в случае остановки западных поставок Киеву у Украины останется еще очень много оружия.

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