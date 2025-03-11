закрыть
11 марта 2025, вторник, 14:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Песков разочаровал поверивших в Трампа и Маска и россиян

4
  • 11.03.2025, 13:34
  • 4,162
Песков разочаровал поверивших в Трампа и Маска и россиян

Посоветовал снять розовые очки и готовиться к худшему.

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков, комментируя приостановление помощи Украине от США, призвал «готовиться к худшему».

Об этом он сказал на конференции в Высшей школе экономики, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

«Не надо сейчас спешить надевать розовые очки. Всегда надо надеяться на лучшее, но быть готовыми к худшему. Мы всегда должны быть готовы отстаивать наши интересы. Многие сейчас спешат надевать розовые очки, говорить о том, что сейчас американцы прекратят поставлять вооружение или уже прекратили, сейчас Маск отключит свои системы связи, и у нас все получится», - заявил Песков.

По словам представителя кремлевского диктатора, даже в случае остановки западных поставок Киеву у Украины останется еще очень много оружия.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Почему Лукашенко заменил Головченко на Турчина
Почему Лукашенко заменил Головченко на Турчина Валерий Карбалевич
Ясное послание
Ясное послание Леонид Невзлин
Женский приговор
Женский приговор Ирина Халип
Путь к миру — демонтаж диктатур
Путь к миру — демонтаж диктатур Андрей Санников