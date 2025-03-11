Как убрать горечь из кофе без сахара и молока? 2 11.03.2025, 13:35

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Эксперт посоветовал неожиданный способ.

Многие люди начинают свой день с обязательной чашки кофе. Однако способ приготовления может значительно влиять на вкус кофе, иногда добавляя ему неприятный горький привкус.

Однако, как пишет Express, существует простой способ улучшить вкус кофе - и для этого не нужно добавлять сахар или молоко. Вместо этого, как советует редактор журнала Cooks Illustrated Стивен Данн, стоит добавить в чашку щепотку соли, которая может противодействовать его горечи. Если вы варите порцию кофе на всю семью, то на литр напитка нужно добавить 1/8 чайной ложки соли, предварительно смешав ее с молотым кофе.

Данн объясняет, что сочетание соли и ионов натрия, которые содержатся в ней, взаимодействуют с рецепторами горького вкуса на нашем языке. И хотя это не делает волшебным образом чашку кофе слаще, это обманывает наш мозг, не давая нашему языку посылать сигналы о горечи в мозг.

А когда горький привкус подавлен, мы легче чувствуем сладость и другие привкусы кофе.

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