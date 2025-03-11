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По следам атаки на Подмосковье

  • Эль Мюрид
  • 11.03.2025, 13:40
  • 2,532
По следам атаки на Подмосковье

Ущерб россиянам от налетов наносится вполне ощутимый.

Ночная/утренняя новость — о семи десятках беспилотников, атаковавших Московскую область. Новостью это, правда, является только для жителей Московской области, Ростовскую область или Краснодарский край практически еженощно атакует примерно такое же количество беспилотников, и это уже обыденность, никому особенно за пределами этих регионов неинтересная.

Всё та же история: система ПВО существует только вокруг значимых объектов, поэтому цели сбиваются в непосредственной близости от них. А так как эти объекты расположены на территории массовой застройки, то и побочный ущерб значителен.

Ключевое преимущество России - огромная территория - никак не используется. Вместо того, чтобы создать районы ПВО и сбивать летящие цели на значительном удалении, оборона выстроена точечно и в итоге ущерб от налетов наносится вполне ощутимый. Куда ушли триллионы на мифические «новейшие» вооружения - вопрос был и остается риторическим.

В Киеве же объявлено, что в этом году предполагается выпустить несколько миллионов беспилотных аппаратов для ведения боевых действий. С демилитаризацией как-то тоже не очень получается. Неудобно вышло…

Эль Мюрид, Telegram

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