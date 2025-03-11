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Беларусские карточки в Литве скоро превратятся в бесполезный пластик?

  • 11.03.2025, 13:46
Беларусские карточки в Литве скоро превратятся в бесполезный пластик?

Что говорят на эту тему в банках.

В начале марта беларусы, живущие в Литве, получили рассылку от литовского представительства Swedbank. В ней сообщается, что с 29 апреля 2025 года банк не будет поддерживать транзакции клиентов, которые связаны с запрещенными странами. Попала в этот список и Беларусь. Спустя неделю у некоторых белорусов возникли сложности со снятием наличных денег с наших карт в литовских банкоматах. CityDog.io разобрался, что происходит.

Литва: кажется, у белорусов не получится снять наличку

Марина (имя изменено) живет в Литве, но до недавнего времени продолжала пользоваться банковской карточкой «Приорбанка».

— Это обычная, не валютная карточка. Деньги на нее приходят примерно раз в месяц — мне родители на нее перечисляют около 100 евро в качестве поддержки. Периодически я оплачиваю этой карточкой заказы в кафе или покупки в магазине. Нередко она спасала в путешествиях, когда у меня заканчивались деньги.

Единственный минус этой карточки, что я не могу оплачивать через нее онлайн-покупки, потому что для них нужно подтверждение через СМС. А белорусской сим-карты у меня давно нет, — рассказывает Марина.

По словам девушки, до недавнего времени она снимала наличные с карточки в любом литовском банкомате — проблем с этим не возникало до начала марта 2025 года. Марина предполагает, что эти сложности вызваны санкциями.

Девушка отмечает, что открыть карточку в литовском банке без ВНЖ либо визы типа D (рабочей) будет затруднительно.

— Проблема в том, что многие ребята, которые приезжают в Литву, не успевают быстро получить документы. Ждать ВНЖ надо полгода, и получается, что это время ты сидишь без карточек и возможности открыть европейский счет. Эти санкции — дурость несусветная, потому что они вставляют палки в колеса ребятам, которые и так против режима, — добавляет Марина.

Польша: снять деньги можно без проблем

В Польше Алина (имя изменено) почти не пользовалась карточкой «Приорбанка» — в магазинах рассчитывалась только польской кредиткой. Наличными девушка не пользуется вовсе.

— Эту карточку я открыла перед самым отъездом из Беларуси — выбрала именно «Приорбанк», потому что более опытные эмигранты подсказали, что ей можно пользоваться за границей. Первое время, пока жила в Грузии, пользовалась только ей — она очень выручала. Когда я приехала в Польшу и нашла постоянную работу, необходимость пользоваться беларусской картой почти отпала.

Но пару дней назад мне потребовалось срочно снять деньги именно с «Приорбанка». Периодически родители переводят мне небольшие суммы на всякий случай, и за полгода там набралась сумма в районе 500 долларов. Эти деньги я не трогала и оставляла на черный день. Но внезапно из Беларуси пришли тревожные новости, и я испугалась, что скоро мне заблокируют счет, поэтому сразу побежала в банкомат. Деньги сняла без проблем, разве что списалась небольшая комиссия, — рассказывает Алина.

Уже на следующий день девушка решила потратить оставшиеся 15 долларов с карты в магазине — платеж прошел.

Алина добавляет, что получить карточку в некоторых польских банках достаточно просто — сделать это можно и без ВНЖ. Однако условия открытия счета будут зависеть от конкретного банка.

— Польскую карту я открывала в первую неделю жизни в Польше. Все, что от меня потребовали сотрудники PKO, — PESEL (национальный идентификационный номер — Прим. ред.) и мой паспорт. Ни трудового договора, ни рабочей визы у меня не было — через две недели карточку кинули в почтовый ящик, — добавляет девушка.

Грузия: выводить деньги приходится через друзей

Первые два года жизни в Грузии Катя (имя изменено) пользовалась физической карточкой белорусского «Альфа-Банка», а также виртуальными европейских банков. Девушка говорит, что наша карточка ее очень выручала — ей можно было пользоваться и в Грузии, и во время путешествий по другим странам.

— Когда я только переехала в Грузию, тут были сложности с открытием карт от местных банков. Поэтому вместо грузинского счета у меня была физическая белорусская карта.

Карточка «Альфа-Банка» выручала меня миллион раз: было очень удобно, что она работала и с белорусскими, и с российскими, и с зарубежными системами.

Бывало, что родители кидали мне на нее деньги, я их снимала и расплачивалась наличкой за покупки. Случалось, что иногда платеж не проходил ни физической картой, ни Apple pay — но это бывало редко и только с некоторыми терминалами.

Правда, уже в январе при попытке снять наличные с карточки банкомат выдавал чек с отклоненной транзакцией, вне зависимости от банка, — рассказывает Катя.

Девушка добавляет, что другие белорусы, живущие в Грузии, столкнулись с подобной проблемой — снять деньги с карточки «Альфа-Банка» не получалось. Теперь Катя выводит деньги с белорусской карты через друзей.

В белорусских банках утверждают, что никаких проблем нет

«Приорбанк» и «Альфа-Банк» — одни из немногих банков, которые пока не попали под европейские санкции. CityDog.io обратился в техническую поддержку этих банков и поинтересовался, получится ли использовать их карточки за границей.

Сотрудники «Приорбанка» сообщили, что и Visa, и Mastercard до сих пор работают за рубежом. Если клиент планирует совершать оплату на территории России, ему рекомендуют пользоваться «Белкартом», так как международные платежные системы там не работают.

В «Альфа-Банке» ответили, что их карты Visa и Mastercard работают по всему миру, кроме двух стран — России и Украины.

«Могут быть единичные отклонения в торговых точках, но они связаны с ограничениями торгового терминала самого сервиса, массовых отклонений нет», — заверили в техподдержке.

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