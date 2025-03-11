«Беларусбанк» снова поднял ставки по кредитам: что ждет белорусов
- 11.03.2025, 13:55
Звоночек для продавцов недвижимости.
«Беларусбанк» во второй за последние два месяца повысил ставку по кредиту «Ипотека Экспресс».
Как это отразится на рынке недвижимости, выяснял realt.by.
Ставка при покупке вторички у физлица теперь выросла до 18,18% (вместо 17,5%), а для льготников 16% (вместо 15%). Последнее подорожание было 19 февраля. Для льготников ставка выросла с 15% до 16% (при покупке жилья на вторичном рынке), при покупке новостройки у застройщика — 14,5%.
Кредиты на общих основаниях на покупку вторички у физлица выдают под 18,18%. Ставка кредита на покупку готовой квартиры у застройщика 16,4%, как и было.
Что будет на рынке недвижимости?
«Мы всегда говорим, что предельная ставка по кредитам, после которой количество покупателей с кредитами значительно падает, — 18% годовых. И сейчас мы вплотную приближаемся к этой отметке, - рассказывал после прошлого повышения замначальника отдела консалтинга и аналитики агентства недвижимости «Твоя столица» Андрей Чернышев. - Для покупателя это значит, что возможностей покупать недвижимость станет меньше. Но покупатели это и так понимают. Но повышение кредитных ставок - это звонок даже больше для продавцов, а не покупателей».