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«Беларусбанк» снова поднял ставки по кредитам: что ждет белорусов

  • 11.03.2025, 13:55
«Беларусбанк» снова поднял ставки по кредитам: что ждет белорусов

Звоночек для продавцов недвижимости.

«Беларусбанк» во второй за последние два месяца повысил ставку по кредиту «Ипотека Экспресс».

Как это отразится на рынке недвижимости, выяснял realt.by.

Ставка при покупке вторички у физлица теперь выросла до 18,18% (вместо 17,5%), а для льготников 16% (вместо 15%). Последнее подорожание было 19 февраля. Для льготников ставка выросла с 15% до 16% (при покупке жилья на вторичном рынке), при покупке новостройки у застройщика — 14,5%.

Кредиты на общих основаниях на покупку вторички у физлица выдают под 18,18%. Ставка кредита на покупку готовой квартиры у застройщика 16,4%, как и было.

Что будет на рынке недвижимости?

«Мы всегда говорим, что предельная ставка по кредитам, после которой количество покупателей с кредитами значительно падает, — 18% годовых. И сейчас мы вплотную приближаемся к этой отметке, - рассказывал после прошлого повышения замначальника отдела консалтинга и аналитики агентства недвижимости «Твоя столица» Андрей Чернышев. - Для покупателя это значит, что возможностей покупать недвижимость станет меньше. Но покупатели это и так понимают. Но повышение кредитных ставок - это звонок даже больше для продавцов, а не покупателей».

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