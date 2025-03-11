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Папа римский пошел на поправку

  • 11.03.2025, 13:57
Папа римский пошел на поправку
Папа Франциск

Непосредственной угрозы жизни больше нет.

По словам врачей клиники Джемелли, болезнь отступила и непосредственной угрозы жизни папы Франциска больше нет. Об этом они объявили в медицинском бюллетене. Тем не менее пока что папа еще остается в больнице, уточняет BILD.

Более трех недель Франциск уже провел в клинике из-за тяжелой двусторонней пневмонии.

«Клиническое состояние Святого Отца остается стабильным. Улучшения, зафиксированные за последние несколько дней, сохраняются. Анализы крови подтверждают это. Франциск хорошо реагирует на лекарственную терапию», — говорится в заявлении врачей.

Еще несколько дней будет продолжаться «фармакологическая терапия». Дату выписки пока не называют.

Вечером минувшего воскресенья папа поблагодарил врачей и медперсонал. Его письмо опубликовал Ватикан:

«Во время моей длительной госпитализации я также испытал заботу и нежность врачей и медперсонала, которых я благодарю от всего сердца. Мы нуждаемся в этом чуде нежности, которое сопровождает всех нуждающихся и приносит немного света в ночь боли».

Здоровье папы римского пошатнулось уже давно. В 2021 и 2023 годах он перенес операции на кишечнике и несколько раз был госпитализирован из-за грыжи в брюшной стенке. Нынешняя госпитализация — самая продолжительная с момента его вступления в должность в 2013 году.

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