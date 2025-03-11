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В Минприроды объяснили, что не так с воздухом в белорусских городах

  • 11.03.2025, 14:09
В Минприроды объяснили, что не так с воздухом в белорусских городах
иллюстративное фото

В последние дни в нем превышена норма пыли.

В последние дни белорусы жалуются на большое количество пыли. В Минприроды объяснили, что не так с воздухом во многих белорусских городах. Чиновники жалуются на отсутствие существенных осадков в начале марта.

«Сухая безветренная погода привела к увеличению количества пыли (твердых частиц) в воздухе, — говорится в сообщении Минприроды. — Источники поступления пыли в воздух носят как естественный, так и антропогенный характер... Также немалую роль в формировании уровня загрязнения воздуха в городах республики играет перенос дымов пожаров в природных экосистемах».

Рассеиванию пыли «препятствовало наличие температурной инверсии». В результате в нижних слоях атмосферы скопились «загрязняющие вещества». «Для снижения антропогенной нагрузки и регулирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух крупным промышленным и автотранспортным предприятиям в отдельных городах направлены предупреждения о неблагоприятных метеорологических условиях, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое воздуха», — сообщили чиновники.

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