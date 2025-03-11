«Капучино от 9 рублей в апреле-мае — вполне реально» 2 11.03.2025, 14:28

1,002

Что будет с ценами на кофе в Беларуси.

Мировой рынок кофе переживает непростые времена, кофе на бирже дорожает. О том, как этот рост цен за рубежом отразится на людях в Беларуси, которые не представляют день без чашки американо или капучино, журналисты Onliner поговорили с белорусскими игроками кофейного рынка.

В прошлую пятницу Reuters писал о том, что глобальная торговля кофе остановилась из-за жесткого роста цен. Сообщалось, что мировые торговцы кофе и обжарщики говорят о сокращении своих закупок до минимума, потому что отрасль переживает резкий скачок цен, который розница пока не приняла. На прошлой неделе участники ежегодного съезда Национальной ассоциации кофе США в Хьюстоне заявляли, что их шокировал 70-процентный с ноября рост фьючерсов на арабику на бирже ICE (она является ориентиром для сделок с кофе по всему миру). Также сообщалось, что повышение цен на кофе вызвано снижением его производства в важных регионах, особенно в ведущей Бразилии.

«Чашка капучино должна была стоить 10 рублей еще в начале года»

Пока некоторые обжарщики и поставщики сдерживают цены, отмечает Артем Петров, обжарщик River Roasters.

— Например, бразильский кофе полгода назад стоил для нас $7,5—8 за килограмм, теперь — $9,5—10, а в мае, по нашим прогнозам, достигнет $12. Это чистая цена у поставщика, без учета логистики и других затрат. По сути, за полгода стоимость сырья для нас выросла на 50%, но пока удается держать цены. В ближайшие два месяца ценового отката ждать не стоит. В мае ожидаем, что обжарщики поднимут цену до 65 рублей за бразильский кофе.

Сейчас цена маленького капучино в Marks и Embassy держится на уровне 7—8 рублей, но уже в мае это будет нижняя граница рынка. Пока что у нас есть запас сырья по старым контрактам, но в мае придется закупаться по новым, более высоким ценам.

«К концу 2025 года кофейные островки с бариста в бизнес-центрах могут исчезнуть как формат»

Основатель сети кофеен «Кофе Саунд» Николай Чаков прогнозирует, что в Минске стоимость чашки кофе в 8,5—9 рублей станет реальностью уже в марте. В регионах цены также вырастут на 1—2 рубля, но останутся на 10—15% ниже минских.

Рост цен на кофе наиболее критичен для кофеен-островков в бизнес-центрах и мини-кофеен до 35 м².

— Если капучино достигнет 8,5—10 рублей, многие постоянные клиенты таких кофеен начнут экономить и, скорее всего, откажутся от ежедневной покупки. Такие точки находятся в самой рискованной зоне. К концу 2025 года формат кофеен-островков в бизнес-центрах может практически исчезнуть и будет заменен автоматизированными пунктами без участия человека.

Классические кофейни с посадкой и своей кухней останутся на плаву, так как клиенты платят не только за кофе, но и за атмосферу, сервис и блюда. Также устойчивыми останутся кофейни с фиксированной низкой ценой.

Место маленьких кофеен и кофейных островков могут занять кофейни самообслуживания.

— Минимальный порог инвестиций, отсутствие затрат на бариста и низкие арендные затраты позволят удерживать более доступные цены. Например, капучино там будет стоить 4,5—5 рублей.

Для тех, кто не сможет или не захочет платить за кофе 8,5—10 рублей ежедневно, это может стать компромиссом между кофейней с бариста и вендинговым автоматом на порошковом молоке.

При этом Никита подчеркивает, что, несмотря на рост цен на кофе, люди не перестанут его пить, просто будут выбирать более доступные форматы для ежедневных покупок — и, таким образом, на белорусском кофейном рынке изменится расстановка сил.

«Кофейным компаниям сейчас сложно оставаться в зоне прибыльности»

В компании Sorso, которая продает свежеобжаренный кофе, отмечают, что резкие скачки мировых цен заставляют искать пути баланса, чтобы не работать в убыток.

— Мы работаем с биржей через трейдеров, и все колебания цен отражаются на последующих закупках. За последние полтора года снижения цен не было, напротив, происходят резкие скачки вверх — за это время стоимость сырья выросла более чем на 100%.

Рост себестоимости сырья на 30% означает, что для сохранения эффективности нужно увеличить конечную цену на 15—18%. Однако рынок не может принять такой рост, иначе люди просто перестанут покупать кофе.

Вывод: люди не перестанут пить кофе, но будут выбирать более доступные форматы. Это приведет к изменению ситуации на белорусском кофейном рынке.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com