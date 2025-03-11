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Представлен уникальный ноутбук с экраном, расширяющимся по горизонтали

  • 11.03.2025, 14:53
Представлен уникальный ноутбук с экраном, расширяющимся по горизонтали

Из обычного 14-дюймового ноутбука получается 18-дюймовый.

Известный ODM-производитель ноутбуков Compal Electronics представил интересный концепт лэптопа, главной особенностью которого стал дисплей, расширяющийся (с обеих сторон) в горизонтальном направлении. Его дизайн был удостоен премии iF Design Award 2025, пишет Tom's Hardware.

В стандартном состоянии диагональ дисплея составляет 14 дюймов, но если в этом есть необходимость, он разворачивается до 18 дюймов, что обеспечивает больше пространства для работы и потребления контента. По словам производителя, механизм раздвижения работает плавно, а сам экран прочен и долговечен.

Еще одной интересной деталью стали LED-индикаторы на крышке ноутбука. Судя по всему, они могут использоваться для отображения уведомлений.

О возможном выходе и даже характеристиках такого ноутбука пока ничего неизвестно. Compal является ODM-производителем – компания обычно не выпускает продукцию под своим брендом, а делает ее на заказ для других. Но если технология вызовет большой интерес у публики, ее могут использовать такие бренды, как Apple, Acer, Lenovo и другие, которые сотрудничают с Compal как с контрактным производителем.

Тем не менее идея заслуживает внимания, пишет Tom's Hardware. В отличие от Lenovo, которая экспериментирует с «вырастающим» вверх экраном, Compal выбрала горизонтальное расширение, что может предложить пользователям новые возможности.

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