Полина Шарендо-Панасюк выступила в Европарламенте 2 11.03.2025, 15:24

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Полина Шарендо-Панасюк

Активистка призвала к новым методам давления на режим Лукашенко.

На открытие пленарного заседания Европейского парламента в Страсбурге пригласили женщин, борющихся за свободу.

Перед евродепутатами выступила бывшая политзаключенная, активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полина Шарендо-Панасюк, экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, волонтер из Украины Тата Кеплер, а также освобожденная из российского плена крымская татарка Ление Умерова.

В своем выступлении Полина Шарендо-Панасюк рассказала о стремлении белорусов стать частью Евросоюза, пытках, через которые проходят узники режима Лукашенко, а также призвала евродепутатов к максимальному давлению на диктатора. Сайт Charter97.org приводит выступление активистки гражданской кампании «Европейская Беларусь»:

— Добрый день, уважаемые депутаты Европейского парламента!

Меня зовут Полина Шарендо-Панасюк, я представляю здесь гражданскую кампанию «Европейская Беларусь», которая выступает за интеграцию свободной Беларуси в Европу. Этот флаг — символ нашей кампании. За эти флаги меня и моих друзей избивают, бросают в тюрьмы, подвергают ужасным пыткам.

Наша кампания готовила и революцию 2020-го года. За это я вместе с другими членами гражданской кампании «Европейская Беларусь» и была арестована в январе 2021 года.

Четыре года меня держали как политического заложника режима Лукашенко. Я прошла через ад тюрем диктатора, который в неизменном виде сохранил методы физического и психического истребления сталинского ГУЛАГа. Четыре года полной изоляции от мира, от детей и родных. Четыре года одиночных камер, пересыльных вагонов, 270 дней так называемых штрафных изоляторов, являющихся местом изоляции и пыток.

Но я выдержала и вышла на свободу. Я вышла на свободу в том числе и благодаря вашей принципиальной позиции, господа депутаты Европарламента. Я очень благодарна лично президенту, госпоже Роберте Метсоле за все те меры, которые были предприняты для моего освобождения. А также хочу поблагодарить всех присутствующих, кто боролся за мое освобождение.

Но до сих пор в Беларуси в заложниках у террористического режима находятся тысячи других политзаключенных. Среди них мои соратники по «Европейской Беларуси» —Евгений Афнагель, Максим Винярский, Андрей Войнич, Павел Юхневич. О многих из политзаключенных нет сведений уже более двух лет, как об одном из лидеров белорусской нации Николае Статкевиче. Неизвестно, жив ли он вообще. Также катастрофическое положение у женщин-политзаключенных: Виктории Кульши, Елены Гнаук, Ольги Майоровой. У меня есть большая тревога за их жизнь.

Дорогие друзья! Уже 30 лет в центре Европы, у самой границы Евросоюза, существуют концлагеря, где пытают и убивают людей только за их стремление к свободе. Это недопустимо, чтобы цивилизованный мир мирился с фактом, что Беларусь продолжает находиться под властью психически больного террориста.

Я вышла на свободу только благодаря давлению на этот режим. Не верьте лживым заявлениям режима и его союзников, что политзаключенные выпускаются якобы из-за гуманизма. Нет!

Из людей пытками выбивают прошения к Лукашенко о помиловании, заставляют давать «покаянные интервью» и подписывать бумаги о сотрудничестве с КГБ. Людей шантажируют, угрожают давлением на родственников, забирают детей, имущество.

Сотни тысяч белорусов под угрозой новых репрессий вынуждены были бежать из страны.

Я призываю к усилению реального давления на режим Лукашенко не только через введение новых санкций и тщательного контроля над их осуществлением. Против режима должны быть введены полноценная блокада и торговое эмбарго на основании 33-й статьи Устава Международной организации труда. Через концлагерь под названием Беларусь не должно быть никакого транзита товаров, следующих в Европу из Китая и других стран Востока. Режим должен стать полным изгоем в политическом, экономическом и спортивном плане. Это реальные действия, которые заставят режим выпустить политзаключенных. И это будет первый шаг для освобождения всего народа Беларуси.

Без свободной Беларуси существование свободы и демократии в Европе всегда будет под угрозой, включая российскую агрессию. Также победа в Украине не будет возможной и полной без свободной Беларуси.

Оппозиция Беларуси борется против диктатуры, за свободную, независимую и демократическую Беларусь. Мы боремся за те ценности, на которых основан Европейский союз. В этой борьбе нам нужна ваша помощь в защите и отстаивании ваших же ценностей. Вы можете помочь нам освободить наших друзей и наших лидеров, которые сегодня находятся в тюрьмах. Вы можете помочь Европе избавиться от преступников, развязавших кровавую войну против Украины — Лукашенко и Путина.

За нашу и вашу свободу! Жыве Беларусь!

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