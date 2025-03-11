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«Обмен евро или долларов — это еще то приключение»

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  • 11.03.2025, 15:09
  • 3,880
«Обмен евро или долларов — это еще то приключение»

Белорусы рассказали о проблемах с обменом валюты.

В TikTok рассказали, с какими трудностями сталкиваются в обменниках белорусских банков при операциях с евро. «Такое ощущение, что они принимают только со станка», — сообщила блогерша. В комментариях люди поделились своим опытом, как меняют валюту, пишет «Зеркало».

Тиктокерша озаглавила свое видео «Обмен евро или долларов — это еще то приключение в Беларуси! Долго, строго, но хорошо по итогу».

«Обмен валюты в Беларуси — я прямо не поленюсь и запилю про это видео. Во-первых, каждую купюру просмотрели. Ну это ладно, — рассказала тиктокерша. — Потом на какой-то машинке пропустили — тоже ладно. Но этих двух экзекуций было недостаточно. Каждую (банкноту. — Прим. ред.) просмотрели под микроскопом. Короче, такое ощущение, что они принимают только со станка. Вот вчера выпустили, краска обсохла — и сразу сюда, в Беларусь. Две купюры забраковали».

Тиктокерша продемонстрировала две банкноты, которые в обменнике забраковали и вернули ей обратно.

«Вот здесь вот уголок трохи на миллиметр отрезан — не прошло, — рассказала блогерша. — Вторая вроде бы нормальная, никаких отрезанных уголков. Но это только первое ощущение. Приемщиков валюты этим так просто не купить. Видите грязные лапы? Кто-то грязными руками взял купюру — белорусы не пропустили. Нам ничего не нового, заляпанного не надо. Мы сами заляпаем. Короче, такое ощущение, что реально это (банкноты. — Прим. ред.) должно быть со станка. Краска обсохла, хрустит, как зимний снег, — и тогда все нормально. Это хорошо, что у меня были какие-то купюры на замену вместо этих заляпанных. А так бы все, печалька».

@edita_ivanovna Обмен евро или долларов это еще то приключение в Беларуси ! Долго , строго но хорошо по итогу !#belarus #беларусь #london #юморист #приколыдослёз #смешно #edita_ivanovna #полезно #деньги ♬ original sound - edita_ivanovna

В комментариях под этим видео обсуждают обмен валюты:

• «Если бы так в поликлиниках людей проверяли».

• «Евро могли на границе забрать, из Европы нельзя завозить. Или уже можно?»

• «Так и есть, смотрите аккуратно, только со станка! А в Германии даже заклеенные скотчем евро берут».

• «В другой банк сдайте».

• «Самое прикольное, когда они (банки. — Прим. ред.) тебе дают валюту, ты им обратно ее же и возвращаешь, а они говорят, что мы такие купюры не принимаем».

• «У меня тоже оказались две купюры грязные, поменяла в другом пункте (обменном. — Прим. ред.).

• «У меня однажды в «Беларусбанке» отказались брать купюру, ранее купленную в этом же банке. Пришлось настоять, устроили консилиум, в итоге приняли».

• «Аналогичный случай — мне недавно вернули две купюры евро. Но у меня были еще очень новенькие, их взяли».

• «Работники банков выполняют инструкции. Это не их вина. Когда меняю валюту, предлагаю купюры, которые им нравятся».

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