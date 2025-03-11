Трамп не стал останавливать конфискацию активов российских олигархов в США 11.03.2025, 15:08

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Суперъяхту российского миллиардера Сулеймана Керимова вскоре уйдет с молотка.

Закрытие президентом США Дональдом Трампом рабочей группы KleptoCapture, которая была создана для выявления активов российских олигархов, пока не помогает вернуть россиянам свое имущество, пишет The Moscow Times.

США вскоре могут продать с молотка суперъяхту российского миллиардера Сулеймана Керимова, пишет Bloomberg. Его 106-метровая Amadea — один из крупнейших арестованных активов россиян.

Путь к ее продаже открыло решение федерального судьи в Нью-Йорке в понедельник. Суд постановил, что бывший директор «Роснефти» Эдуард Худайнатов, претендовавший на яхту, не имеет на это оснований. Адвокат Худайнатова Адам Форд заявил, что его клиент планирует подать апелляцию.

Яхта была арестована на Фиджи в 2022 году по запросу американских властей, которые выяснили, что ее владельцем является Керимов. Но в процесс продажи вмешался Худайнатов, который не находился под санкциями США. Он заявил, что Amadea принадлежит ему, и подал в суд. Правительство США утверждало, что Худайнатов — подставной владелец, покрывающий Керимова, чтобы помочь ему избежать санкций.

Amadea стала самым большим достижением группы KleptoCapture Минюста США, созданной в марте 2022 года для поиска активов людей из окружения Владимира Путина. Судьба лодки стала туманной после смены генпрокурора США Трампом и роспуска группы KleptoCapture. Представитель Министерства юстиции заявил в понедельник, что США продолжают рассматривать дело о конфискации, а закон разрешает передать арестованные в рамках санкций деньги в качестве помощи Украине.

Тем не менее, США до сих пор не выставили на аукцион ни одну из конфискованных яхт. Поэтому остается вероятность, что олигархи могут их вернуть. Вслед за Amadea должна решиться судьба яхт Tango Виктора Вексельберга, Crescent Игоря Сечина и Madame Gu семьи Андрея Скоча. Но есть еще одна трудность. Расходы на яхты стремительно сжигают доход от возможной продажи. Например, независимый оценщик оценивал Amadea в $230 млн, однако из этой цены вычтут затраты на продажу, обслуживание и страхование. Яхта Amadea находится на стоянке в Сан-Диего с апреля 2022 года, а ее содержание обходится налогоплательщикам США по $7 млн в год.

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