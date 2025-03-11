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Деградация наступила потом

  • Владислав Иноземцев
  • 11.03.2025, 15:11
  • 3,132
Деградация наступила потом
Владислав Иноземцев

Россию ждут малопредсказуемые и опасные события.

Сорок лет назад 10 марта выпало на воскресенье. В Москве и Ленинграде, Киеве и Ташкенте, Баку и Иркутске люди готовились к обыденной рабочей неделе, от которой они вряд ли могли ожидать чего-то особенного. Но вечер того дня стал одним из немногих, меняющих ход мировой истории.

10 марта 1985 года был, вероятно, последним днем и Советского Союза, и Российской империи. Печальная весть из Кремлевской больницы запустила процессы, которые должны были рано или поздно случиться – потому что ни одно общество не может быть законсервировано навечно.

Перестройка, которую ее инициатор М.Горбачев назвал «продолжением революции», может называться таковым с очень большой долей условности. Да, она дала старт крайне важным – и даже разрушительным – процессам в советском обществе, но, будучи революционной по своим последствиям, она не была таковой по своим предпосылкам, и поэтому оказалась обратимой. Во второй половине 1980-х гг. Коммунистическая партия подарила советскому народу свободу и демократию – но не привила ощущение их ценности, как это часто случается с любыми, а особенно с неожиданными, подарками.

Именно поэтому сегодня, сорок лет спустя, мы все не столько вернулись в СССР, сколько использовали полученные свободы в качестве индульгенции для невиданной деградации. Освободившись не от тирании, а от прогнившего квазиавторитарного строя, мы пришли к новой диктатуре – с гораздо более мощным аппаратом подавления, чем был у престарелых советских вождей. Попрощавшись с экономикой дефицита и привилегий, мы узнали общество бедности и роскоши, неравенства и коррупции. Отказавшись от массового и идеологизированного образования, мы быстро окунулись в мир дремучего религиозного невежества. Забыв о принудительных демонстрациях в честь борьбы за мир, мы теперь с энтузиазмом приветствуем масштабную СВО со многими тысячами жертв.

Нынешняя ситуация представляется мне более мрачной, чем прежняя, еще и по другой причине. Уроки последних сорока лет показали, насколько мощным может быть разрушение системы, которую предшественники ввели в нереформируемое состояние. Это значит: второй «перестройки сверху» в России никто не предпримет. Элиты будут держаться за власть до конца, а в случае «очередного 10 марта» сплотятся вокруг тех, кто объявит себя в силах сохранить систему без изменений.

Хотя часто говорят, что «Россия исчерпала лимит на революции», элиты, скорее, считают, что она исчерпала лимит на реформы: участь всех начинавших их вождей – с 1861 г. и февраля 1917-го до 1953-го и 1985-го – оказалась далеко не блестящей. Поэтому в перспективе нас ждут либо очень долгая автаркия и стагнация, либо малопредсказуемые и опасные события. И даже если кто-то скажет, что этот прогноз не слишком радостный, давайте признаем, что в новую точку истории мы пришли сами, на множестве перекрестков делая свой свободный выбор.

Владислав Иноземцев, «Телеграм»

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