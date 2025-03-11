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Пять дней подряд в Беларуси фиксируются исторические рекорды тепла

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  • 11.03.2025, 15:18
Пять дней подряд в Беларуси фиксируются исторические рекорды тепла
иллюстративное фото

Переписан рекорд дня полувековой давности.

Пять дней подряд в Беларуси обновляются исторические максимумы температур за весь период инструментальных метеонаблюдений (с 1881 года), следует из проведенного «Позіркам» сравнения оперативных и архивных данных Белгидромета.

10 марта в Дрогичине воздух прогрелся до 20,4 градуса. Переписан рекорд дня полувековой давности (17,6 градуса в 1975 году в Бресте). В самом Бресте тоже новый локальный максимум — 19,5.

Самый ранний переход через 20-градусную отметку был зафиксирован 19 марта 1990 года (до 23,1 в Лельчицах), таким образом, в 2025 году зафиксирован новый исторический рекорд.

В отличие от четырех предыдущих дней, 10 марта локальные максимумы переписаны не на всех метеостанциях. Устояли рекорды в Гродно, Верхнедвинске, Нарочи, Орше и Березинском заповеднике.

Четыре перекрытых экстремума держались с 1961 года: в Пружанах (19,2 против 16,3), Житковичах (18,9 против 15,5), Лепеле (15,5 против 13) и Вилейке (15 против 14,7).

В пяти городах обновились максимумы 50-летней давности. Помимо упомянутого выше Бреста это Пинск (19,1 против 16,5), Волковыск (18,5 против 17), Барановичи (17,3 против 16,5) и Новогрудок (15,7 против 15,4).

В Минске воздух прогрелся до 16,2 градуса (было 14,4 в 2014 году), Гомеле — до 16,3 (15,3 в 2015-м), Витебске — до 15,8 (14,2 в 2014-м), Могилеве — до 15,5 (13,9 в 2015-м).

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