Появились спутниковые снимки последствий удара по Новокуйбышевскому НПЗ в России
- 11.03.2025, 15:26
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Пожар был виден даже из космоса.
Дроны ГУР атаковали Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод, который расположен в Самарской области России. Появились спутниковые снимки последствий атаки на НПЗ.
Об этом сообщает «Радио Свобода».
На опубликованных спутниковых снимках за 10 марта можно увидеть пожар, начавшийся в одном из зданий рядом с Новокуйбышевским НПЗ после удара украинских дронов в ночь на понедельник.
Судя по снимкам сервиса «Яндекс.Зеркала» и панорам Google, речь идет о помещении грузовой автобазы. Однако возгораний на территории самого нефтеперерабатывающего завода на спутниковых фотографиях нет.