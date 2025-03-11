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Появились спутниковые снимки последствий удара по Новокуйбышевскому НПЗ в России

  • 11.03.2025, 15:26
  • 2,240
Появились спутниковые снимки последствий удара по Новокуйбышевскому НПЗ в России

Пожар был виден даже из космоса.

Дроны ГУР атаковали Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод, который расположен в Самарской области России. Появились спутниковые снимки последствий атаки на НПЗ.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

На опубликованных спутниковых снимках за 10 марта можно увидеть пожар, начавшийся в одном из зданий рядом с Новокуйбышевским НПЗ после удара украинских дронов в ночь на понедельник.

Судя по снимкам сервиса «Яндекс.Зеркала» и панорам Google, речь идет о помещении грузовой автобазы. Однако возгораний на территории самого нефтеперерабатывающего завода на спутниковых фотографиях нет.

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