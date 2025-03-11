Проект по созданию белорусского порта в Приморье остановлен

Проект по созданию белорусского порта в Приморье остановлен2
- 11.03.2025, 15:37
На его строительство нет денег.
Отложен проект по созданию белорусского порта в Приморье в РФ. «По финансовым причинам», — объяснил губернатор российского региона Олег Кожемяко. Во вторник он встречался в Минске с Александром Лукашенко.
Губернатор утверждает, что проект просто отложен. Он ссылается на высокую банковскую ставку в России, которая влияет и на инфраструктуру, и на стоимость транзита.
«Поэтому подождем то время, когда она снизится до разумных пределов», — сказал Олег Кожемяко.