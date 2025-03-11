Проект по созданию белорусского порта в Приморье остановлен 2 11.03.2025, 15:37

На его строительство нет денег.

Отложен проект по созданию белорусского порта в Приморье в РФ. «По финансовым причинам», — объяснил губернатор российского региона Олег Кожемяко. Во вторник он встречался в Минске с Александром Лукашенко.

Губернатор утверждает, что проект просто отложен. Он ссылается на высокую банковскую ставку в России, которая влияет и на инфраструктуру, и на стоимость транзита.

«Поэтому подождем то время, когда она снизится до разумных пределов», — сказал Олег Кожемяко.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com