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Проект по созданию белорусского порта в Приморье остановлен

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  • 11.03.2025, 15:37
Проект по созданию белорусского порта в Приморье остановлен

На его строительство нет денег.

Отложен проект по созданию белорусского порта в Приморье в РФ. «По финансовым причинам», — объяснил губернатор российского региона Олег Кожемяко. Во вторник он встречался в Минске с Александром Лукашенко.

Губернатор утверждает, что проект просто отложен. Он ссылается на высокую банковскую ставку в России, которая влияет и на инфраструктуру, и на стоимость транзита.

«Поэтому подождем то время, когда она снизится до разумных пределов», — сказал Олег Кожемяко.

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