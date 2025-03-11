The Economist: Цифры, которые опровергают слова Трампа 11.03.2025, 15:50

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У России просто огромные потери.

Дональд Трамп хочет принудить Украину к «мирным переговорам» на выгодных только России условиях, заявляя, что Киев якобы «не имеет карт» и потеряет страну без рычагов влияния.

Однако последние данные о потерях сторон свидетельствуют о другом, пишет журнал The Economist. «Это кровопролитная война, но Россия истекает кровью значительно больше, чем Украина», — подытоживает издание свои подсчеты из ряда источников.

The Economist собрал последние цифры о потерях России и Украины во время полномасштабного вторжения от разведывательных служб, чиновников в области обороны, независимых исследователей и данных OSINT-исследователей и отразил их на своих графиках.

Относительно потерь Украины The Economist приводит данные веб-сайта UAlosses, согласно которым с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году погибло не менее 65 000 украинских военных. В это количество, как утверждают авторы подсчета, включены подтвержденные в новостных сообщениях и публикациях в социальных сетях случаи гибели украинских солдат.

В то же время потери россиян значительно больше, отмечает издание. Журналисты российской службы BBC подсчитали, что по состоянию на февраль было убито по меньшей мере от 150 000 до 210 000 солдат. Подобные оценки озвучивают и другие источники. Так, лондонский Международный институт стратегических исследований оценивает, что по состоянию на начало января 2025 года погибло не менее 172 000 солдат РФ.

Ежемесячные оценки потерь РФ (убитыми и ранеными), которые отслеживает министерство обороны Британии и военная активность, которую фиксирует трекер The Economist, также свидетельствуют о том, что боевые действия стали более интенсивными. В декабре 2024 года от британских чиновников прозвучала оценка о том, что российские потери (включая как погибших, так и раненых) достигнут 1 миллиона в течение шести месяцев.

Несмотря на то, что Россия значительно превосходит Украину в размерах, эти цифры являются показательными. Они свидетельствуют, что примерно каждый 30-й человек в России в возрасте от 20 до 49 лет был убит или ранен за последние три года.

Важно и то, что значительно большее количество смертей российских оккупантов, зафиксированных в течение 2024 года, связано с «поразительно незначительным» массивом захваченных Россией территорий [относительно таких высоких потерь — прим. ред.] По подсчетам The Economist, в 2024 году Россия захватила лишь 0,57% территории Украины. Такими темпами ее солдатам понадобился бы еще 141 год, чтобы завоевать всю Украину, считают в издании.

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