В Гродно продают имущество политзаключенного 11.03.2025, 15:57

На продажу выставили Renault Kangoo 1999 года выпуска.

Через площадку «БелЮрОбеспечение» в Гродненской области продают автомобиль, который принадлежит осужденному по «политическим» статьям Денису Кирещенко, пишет телеграм-канал «Право имеют».

На продажу выставили Renault Kangoo 1999 года выпуска. Автомобиль находится в Новогрудке на улице Индустриальной, 6. Его комплектность и работоспособность не проверяли.

Начальная стоимость транспортного средства — 6000 рублей.

Дениса Кирещенко задержали 8 августа 2020 года в рамках дела о подготовке к участию в массовых беспорядках в Новогрудке и Кореличах (ч. 3 ст. 293 УК). Ему присудили 1,5 года колонии. Кирещенко отбывал наказание в новополоцкой колонии № 1. 30 октября 2021 года он вышел на свободу, полностью отбыв наказание.

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