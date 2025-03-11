Sky News: Жители Москвы шокированы крупнейшей атакой дронов на город

Sky News: Жители Москвы шокированы крупнейшей атакой дронов на город7
- 11.03.2025, 16:03
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Очевидцы говорят о настоящей панике.
В ночь на 11 марта Москва и Подмосковье пережили самую масштабную атаку украинских беспилотников с начала войны. Москвичи потрясены произошедшим, а в результате ударов погибло как минимум трое человек, десятки раненых в больницах.
По данным российских СМИ, в ночь на 11 марта беспилотники атаковали объекты в Подмосковье, вызвав пожары и разрушения. В городе Видное дроны врезались в здания, а обломки повредили автомобили.
Очевидцы говорят о панике среди жителей: «Мы не можем поверить, что дроны пролетели так далеко», — приводит слова одного из москвичей корреспондент Sky News Айвор Беннетт.
Губернатор Московской области подтвердил гибель трех человек. Удары по нефтебазам: горят стратегические объекты Кроме атак на жилые районы, украинские дроны поразили стратегические объекты.
В частности, зафиксированы удары по нефтебазам в Московской и Орловской областях.
В Серпухове атакован объект «Ока-центр». В Сети опубликованы кадры сильного пожара, однако, судя по снимкам, резервуар с нефтепродуктами не пострадал — были повреждены только лестницы и часть конструкции.
В Орловской области, по предварительным данным, удар нанесен по нефтебазе «Стальной Конь», которая является ключевым объектом инфраструктуры.
Украинские дроны атаковали также диспетчерскую станцию нефтепровода «Дружба», который играет важную роль в поставках нефти на экспорт.
Официальная позиция Украины
Украинский Генштаб подтвердил, что в ночь на 11 марта Силы беспилотных систем, спецназ и разведка нанесли удары по стратегическим объектам России.
По данным украинских военных, под ударом оказался Московский нефтеперерабатывающий завод, который перерабатывает до 11 млн тонн нефти в год и обеспечивает 40-50% потребностей Москвы в бензине и дизеле.
Кроме того, был поражен важнейший объект управления нефтепроводом «Дружба», который транспортирует нефть на терминал порта «Усть-Луга» в Ленинградской области.
В Генштабе Украины подчеркнули, что все удары наносятся по стратегическим объектам, задействованным в войне, с соблюдением норм международного гуманитарного права.
Москва уже признала серьезность атаки, однако о конкретных последствиях власти пока молчат.