«Контакты Головченко заставили Лукашенко паниковать» 3 11.03.2025, 16:09

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Роман Головченко

Политолог назвал еще одну версию, почему диктатор сменил премьера.

В понедельник Лукашенко сменил премьера страны. Правительство возглавит Александр Турчин

Зачем Лукашенко понадобилось убирать Романа Головченко? Почему экс-премьера понизили до главы Нацбанка?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с белорусским политологом Дмитрием Болкунцом:

— Считаю, что в данном случае от перестановки мест ничего не изменится. Турчин и сам сказал, что он ничего менять не будет. Предполагаю, что это перестановка носила формат, с одной стороны, декоративный (Лукашенко не любит, когда кто-то долго засиживается), с другой — Лукашенко очень трусливый человек.

Он не любит, когда рядом с ним находится кто-то поумнее и посильнее, чем он сам. А если еще и много общается в Москве с какими-нибудь дядями, то это повод для паники.

Головченко же за последние пять лет проехал десятки российских регионов, неоднократно встречался с российскими руководителями. У Лукашенко это может вызывать страх и панику. Вот он и решил его отодвинуть от греха подальше.

— Ждать ли чего-то нового от Турчина в этой системе?

— Нет. Он обычный чиновник, выходец из номенклатурной семьи районного масштаба. Это человек, выращенный в системе Лукашенко. Он нигде не работал, кроме Беларуси. Полагаю, он мало за границу ездил, поэтому у него видение развития страны находится исключительно в парадигме лукашизма.

Не думаю, что он способен прыгнуть выше головы, что скажут — то и будет делать. Его задачей будет перекладывать бумажки, готовить какие-нибудь законопроекты, рапортовать о «великих достижениях».

Ожидать, что придут какие-то серьезные инвесторы или даже туристы приедут в страну, где продолжаются репрессии, не стоит. Ожидать, что будет развиваться IT-кластер, также не нужно. Ведь страна находится под частичными санкциями, Лукашенко постоянно чудит с интернетом, блокирует его. Это все создает проблемы для кластера IT.

Все делается исключительно для выживания семьи Лукашенко. Головченко, Турчин и другие люди, зная, что сейчас происходит, просто себе на корм зарабатывают. Считаю, что это вопрос ценностных выборов. Эти люди себя проявили. У них один ценностный выбор — деньги. Они не думают о развитии страны.

Головченко пять лет обслуживал семью Лукашенко, закрывая глаза на репрессии в стране. Пусть даже он сам, возможно, не причастен к репрессиям, но прекрасно все видел, просто закрывал на это глаза. Это безнравственный поступок с его стороны. То же самое касается и Турчина. Они несут моральную ответственность за то, что происходит.

Нельзя сегодня думать о развитии страны, когда в концлагере находятся тысячи невинных жертв.

— Чего ждать от Головченко на посту главы Нацбанка. Каллаура считали человеком, который выступал за профессиональный подход к работе этого ведомства. Головченко все-таки не банкир.

— В Беларуси был случай, когда главой Нацбанка стал строитель. Всякий раз, когда он обещал, что девальвации не будет, она случалась.

Полагаю, что Роман немножко с финансами знаком. Нацбанк Беларуси же не является какой-то независимой структурой, а полностью зависит от воли Лукашенко. Он захочет — и включится печатный станок.

Подчеркиваю, по моим ощущениям Головченко освободили из-за того, что Лукашенко опасается каких-то провокаций или чего-то еще. Он боится, когда люди, которые имеют хоть какие-то небольшие контакты в Кремле, находятся рядом с ним. Их желательно отодвинуть подальше.

Как это было с Румасом, до этого с Сергеем Сидорским, которого сослали в Москву.

Думаю, что никаких серьезных изменений ждать не приходится. У Лукашенко сейчас есть проблемы, с которыми он будет пытаться бороться.

В ближайшее время в графике у него есть поездка в Москву, но ведь он нарушил клятвенное обещание Путину не участвовать в «выборах». Вопрос в том, как его кооператив «Озеро» за это будет наказывать. Это может быть сделано втихую.

Отмечу и то, что Китай закрыл Лукашенко въезд. Он туда уже второй месяц якобы едет, но никак не доедет. Сейчас он просится и к Дональду Трампу в Америку, но Лукашенко никому не нужен. О чем с ним можно беседовать? Вопрос риторический.

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