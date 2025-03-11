Viber сокращает штат в Минске и впервые набирает в Польше 6 11.03.2025, 16:11

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После российской блокировки.

Rakuten Viber сократила часть минской команды и, вероятно, остановила найм в Беларуси. Зато компания набирает сотрудников в Польше, где планирует открыть офис в 2025 году, пишет devby.io.

Viber — один из последних известных продуктовых IT-проектов, который на фоне последних кризисов продолжал полную работу в Беларуси. R&D-офис в Минске работает с 2012 года. Для многих, даже далеких от IT людей, этот бренд прочно ассоциируется с белорусским IT, несмотря на его израильские корни.

В начале 2025 года в минском офисе работало около 150 специалистов. В январе некоторых из них, в том числе тех, у кого были долгосрочные контракты, руководство уведомило о сокращениях.

Сотрудники, с которыми журналисты смогли поговорить анонимно, считают, что сократили не менее 5% от всей команды.

Наиболее распространенное мнение: сокращения связаны с оптимизацией затрат после блокировки Viber в России в конце 2024 года — компания потеряла значительную часть пользователей.

Менеджмент, по словам источников, в личных разговорах с теми, кого планировали сократить, выражал претензии к их работе. Предлагали уйти «по соглашению сторон», давали время на поиск новой работы, выплачивая зарплату за 2 месяца.

«Мне, например, сообщили, что по результатам годового обзора у меня вышла не очень высокая оценка. Но никто не озвучивал конкретных чисел и критериев. При этом все задачи выполнялись своевременно. Получается, что летом все было хорошо, а зимой — на мороз», — поделился один из бывших сотрудников.

Одновременно Viber фактически прекратил найм в Беларуси. На официальном сайте компании осталась только одна вакансия — Content Validation Specialist.

«Еще в конце 2024 года на сайте компании были вакансии в Минске. Но уже в начале 2025-го они исчезли, зато появились предложения работы в Варшаве».

Часть сотрудников Viber из Минска хотела переехать в Польшу, некоторые сделали это еще в 2020 году через программу Польская карта (PBH).

«Кажется, во второй половине 2023-го или в начале 2024-го топ-менеджмент обсуждал возможность открытия офиса в Польше. Даже приезжало высокое начальство из Израиля. Но тогда сказали, что дорого — сидите или в Минске, или в Грузии. Вероятно, после блокировки Viber в России компания пересмотрела свои планы», — рассказал один из сотрудников.

В польский офис планируют набрать 50 специалистов.

По одной из версий, Viber не предлагал минским сотрудникам релокацию в Польшу. Согласно другой версии, компания ищет специалистов, которые уже имеют ИП (JDG) в Польше, оформляет по модели B2B.

Новым сотрудникам в Варшаве предлагают гибридный формат работы и компенсацию парковки (около 150 евро в месяц), когда откроется офис.

«От людей, которые уже получили оффер, я слышал, что Viber предлагает зарплаты по нижней границе рынка. Кроме того, годовая премия в Польше, вероятно, будет ниже, чем в Беларуси», — отметил один из собеседников.

Пока нет признаков, что Viber полностью закрывает офис в Беларуси. Но сотрудники не уверены в своих долгосрочных перспективах.

Некоторые ожидают новых сокращений, другие — предложения о переезде.

«Все выглядит так, что, оценив риски после блокировки в РФ, Viber решил постепенно перенести в Польшу основные мощности по разработке».

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