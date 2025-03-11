The Hill: Рейтинг одобрения Трампа падает на фоне обеспокоенности американцев состоянием экономики 6 11.03.2025, 16:20

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Мнения в США остаются разделенными по поводу политики нового президента.

Согласно новому опросу, рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа снизился на несколько пунктов с момента его вступления в должность, поскольку американцы все чаще выражают обеспокоенность состоянием экономики страны, сообщает The Hill (перевод — zn.ua).

Результаты опроса Колледжа Эмерсона, опубликованные во вторник, 11 марта, на фоне 50-дневного срока пребывания Трампа в должности, показали, что 47% респондентов одобряют работу нового главы Белого дома, а 45% - нет. (Сразу после вступления Трампа в должность опрос показывал 49% одобрения и 41% неодобрения).

Взгляды американской общественности на экономику США под руководством Трампа, похоже, отрицательно сказываются на его общем рейтинге одобрения: 48% опрошенных не одобряют то, как Трамп управляет экономикой, тогда как 37% одобряют.

- Несмотря на то, что в сознании избирателей еще не сложилось представление об экономике, поддержка Трампа остается сильной. Однако настоящим вызовом будет то, как избиратели воспринимают свое финансовое будущее. Хотя с момента выборов мало что изменилось, начальная «фаза медового месяца», похоже, подходит к концу, - говорит Спенсер Кимбелл из Колледжа Эмерсона.

Избиратели дают Трампу самые высокие оценки за его отношение к вопросам иммиграции: 48% одобряют и 40% не одобряют его политику. Самыми слабыми сферами одобрения деятельности нового президента США являются экономика, здравоохранение и криптовалюта.

Эти результаты появились на фоне продолжения падения акций с начала этого месяца в ответ на резкие изменения Трампа в тарифной политике касательно Канады, Мексики и Китая.

Трамп заявил, что после реализации его тарифной политики наступит «переходный период», но это необходимо для того, чтобы другие страны относились к США справедливо.

«Это займет немного времени. Но я думаю, что это будет хорошо для нас», – сказал Трамп в интервью Fox Business.

Согласно опросу, американские избиратели считают, что тарифы нанесут вред экономическому росту — такое мнение высказали 53% респондентов. 46% заявили, что политика Трампа ухудшает экономику, 28% - что она улучшает ее. Еще 26% опрошенных сказали, что политика Трампа не имеет эффекта или отметили, что нужно больше времени, чтобы делать выводы.

В общем, мнения в США остаются разделенными по отношению к Трампу: 51% опрошенных считают его второй срок более успешным, а 49% - «скорее провальным». Почти 40% респондентов сказали, что Трамп работает в должности лучше, чем они ожидали, 36% — что он работает хуже, еще 25% считают, что новый глава Белого дома работает так, как ожидалось.

Опрос проводился с 8 по 10 марта среди тысячи зарегистрированных избирателей. Погрешность составляет 3%.

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