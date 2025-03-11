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Борислав Береза: Украина показала весомый аргумент на переговорах с США

  • 11.03.2025, 16:29
  • 2,538
Борислав Береза: Украина показала весомый аргумент на переговорах с США
Борислав Береза

Настоящая дипломатия через силу.

В ночь на 11 марта россияне услышали звуки взрывов. Сотни дронов массированно атаковали Москву и другие регионы РФ.

Примечательно, что атака состоялась накануне переговоров в Саудовской Аравии. Сегодня там встречаются делегации США и Украины. Есть ли связь между этими событиями?

Об этом и не только сайт Charter97.org поговорил с украинским политическим деятелем, экс-депутатом Верховной Рады Бориславом Березой:

— Атака дронов стала очередным доказательством того, что в Украине все-таки понимают, насколько сила часто является дополнением к дипломатии. Поэтому перед началом переговоров в Саудовской Аравии, где, скорее всего, американцы заявят, что украинские силы истощены и не способны на активные действия, Украина продемонстрировала обратное, нанеся массированный удар дронами. Подкопив ресурсы, Украина показала свою способность действовать решительно.

Более того, теперь предложение Украины о прекращении огня именно в воздушном пространстве становится все более весомым. Если противная сторона откажется, Украина готова продолжать подобные масштабные атаки. Таким образом, эта атака дронами служит одним из аргументов на переговорах и яркой иллюстрацией того, что потенциал Украины не обнулен.

— Чего в Украине ждут от встречи с США сегодня? Стоит ли ожидать громких заявлений или прорывов?

— Вопрос в том, кто что ждет, ведь ожидания у всех разные. Кто-то ожидает, что американцы предложат какие-то невыполнимые условия, кто-то надеется на возобновление военной помощи, а кто-то рассчитывает на договоренности по полезным ископаемым и затягивание этого в переговорный процесс.

Россия кинет Трампа, это все понимают, вопрос лишь в том, когда это произойдет. Трамп быстро разочаруется в Путине, как это уже было во время его первого президентства. Тогда он рассказывал, что «Владимир его друг», обнимался с ним, говорил о дружбе, но потом последовала взаимная высылка дипломатов, разрыв дипломатических отношений, санкции и передача первого летального оружия Украине.

Напомню, это произошло именно при Трампе, поэтому тут все предсказуемо. Для Украины сейчас самое главное — это восстановление поставок вооружения и обмена разведданными. Это ключевой результат, который должен быть достигнут в ходе переговоров. Если это произойдет, переговоры можно будет считать успешными.

Кроме того, важно четко понимать, что сегодня для выживания государства необходима только одна сила — Вооруженные силы Украины. Пока есть ВСУ, у государства есть будущее, если ВСУ не будет, то не будет не только будущего, Украины не будет. Поэтому обеспечение армии оружием, разведданными и всем необходимым является главной задачей руководства страны. Именно это должно быть основной целью на переговорах в Саудовской Аравии.

Также важно понимать, на каких условиях Украина будет получать это оружие. Скорее всего, оно будет предоставляться уже за деньги, но надо соглашаться и на это, поскольку у нас есть длинный перечень наименований, которые мы не можем ничем заменить, они нужны именно американского производства. Это необходимо, и это нужно делать.

Параллельно следует договариваться с нашими европейскими и другими партнерами о помощи в финансировании закупок этого оружия. Для американцев это может быть выгодно, поскольку акции американских военных компаний в последнее время катастрофически падают — они уже упали более чем на 10%.

Для американских компаний это заметно, в то же время европейские компании растут в цене, так как они готовы и дальше продолжать обеспечивать Украину всем необходимым. Трамп не хочет войти в историю как человек, который подрубает корни дуба, а этот дуб — оружейное лобби, на котором фактически держится Америка. Более того, они вложили значительные средства в его избирательную кампанию.

Поэтому ситуация в целом предсказуема. Можно добиться результата, главное — правильно провести переговоры. Надеюсь, что так все и произойдет. Украине необходимо восстановить получение американской помощи, и для этого нужно давить на интересы США, используя их для достижения наших целей.

— Как вы оцениваете шансы на возобновление американской военной помощи?

— Это более чем вероятно, поскольку ситуация прогнозируема. Не зря Рубио заявил, что помощь может быть восстановлена после этой встречи.

Здесь пересекаются множество интересов, и не только политических, но и экономических. Поэтому необходимо осознанно выстроить стратегию переговоров, чтобы восстановление поставок вооружения в Украину было выгодно Трампу с точки зрения политики, электората и экономики.

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