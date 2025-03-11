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Белорусский невролог назвал новый метод лечения больных после инсульта

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  • 11.03.2025, 16:30
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Белорусский невролог назвал новый метод лечения больных после инсульта

Он помогает и при лечении мигрени.

Новый действенный метод лечения больных после инсульта назвал врач невролог-сомнолог Республиканского клинического медицинского центра управления делами Лукашенко, кандидат медицинских наук Алексей Малков, сообщает БелТА.

По его словам, в лаборатории сна появился аппарат транскраниальный магнитный стимулятор, один из самых сильных в Беларуси. Алексей Малков охарактеризовал его как «восхитительный».

«Это магнит, который направляется точно в участок мозга, при поражении которого происходят проблемы», - заметил Алексей Малков.

Невролог подчеркнул, что такая терапия показывает особенно хорошие результаты при реабилитации после инсульта.

«Под определенной навигацией по МРТ и энцефалограмме видим, где проблема, и туда посылаем этот импульс», - отметил Алексей Малков.

Невролог подчеркнул, что таким же образом лечат мигрени, хронические головные боли.

Кроме того, медики лаборатории работают и с пациентами после травм. Для них применяют метод ботулинотерапии - это аналог ботокса, который способен расслабить любую мышцу.

«Например, пациент не может работать с врачом-эрготерапевтом, не получается разработать руку. Мы под УЗИ-контролем вводим в определенные места мышцы препарат, рука расслабляется и появляется очень хороший потенциал для реабилитации», - отметил невролог.

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