У Трампа сделали первое заявление о ходе переговоров с Украиной в Саудовской Аравии 11.03.2025, 16:52

Майк Уолтц

По словам Уолтца, украинская и американская делегации идут к цели.

Сегодня, 11 марта в городе Джидда (Саудовская Аравия) в отеле Ritz-Carlton проходит встреча украинской и американской делегаций. Во время перерыва советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц сделал первое заявление, пишет CNN.

- Идем к цели, - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, как проходят переговоры.

После этого государственный секретарь США Марко Рубио и Уолтц зашли в лифт. Журналистам удалось задать только один вопрос американской команде во время перерыва во встрече, которая длится уже четвертый час.

В издании добавили, что ранее высокопоставленный украинский чиновник поделился с журналистами, что переговоры «начались очень конструктивно».

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