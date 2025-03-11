У Трампа сделали первое заявление о ходе переговоров с Украиной в Саудовской Аравии
- 11.03.2025, 16:52
По словам Уолтца, украинская и американская делегации идут к цели.
Сегодня, 11 марта в городе Джидда (Саудовская Аравия) в отеле Ritz-Carlton проходит встреча украинской и американской делегаций. Во время перерыва советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц сделал первое заявление, пишет CNN.
- Идем к цели, - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, как проходят переговоры.
После этого государственный секретарь США Марко Рубио и Уолтц зашли в лифт. Журналистам удалось задать только один вопрос американской команде во время перерыва во встрече, которая длится уже четвертый час.
В издании добавили, что ранее высокопоставленный украинский чиновник поделился с журналистами, что переговоры «начались очень конструктивно».