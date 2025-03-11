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«По актуальным законам я «тунеядец»?»

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  • 11.03.2025, 16:58
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«По актуальным законам я «тунеядец»?»

Айтишник платил подоходный налог, но получил проблему.

Владимир с 2022-го года работал на российские IT-компании удаленно из Беларуси и платил подоходный налог 13% в белорусский бюджет. Но в этом году мужчина неожиданно для себя получил проблему, пишет «Онлайнер».

Владимир работал по договору подряда на российские компании, а в Беларуси по итогам года заполнял декларацию и уплачивал подоходный налог по ставке 13%. По словам мужчины, за 2024 год он должен будет заплатить около 10 000 рублей, но при этом ему пришло извещение, что он теперь не будет считаться занятым в экономике.

Мужчина говорит, что обращался в налоговую, ФСЗН, комитет по труду и занятости Миноблисполкома за разъяснениями — от налоговой не было претензий в части уплаты подоходного налога в белорусский бюджет, но в ФСЗН и облисполкоме подтвердили, что по актуальным законам он «тунеядец» и нужно оплачивать «коммуналку» по полной.

— ФСЗН ссылается на постановление №239 о тунеядцах — там довольно расплывчатые формулировки, и мне, как неюристу, не очень понятно, подходят они мне или нет. При этом мне сказали, что если я бы работал по контракту в России, то можно было бы признать «нетунеядцем».

Если бы я был самозанятым, то там вроде есть отчисления в ФСЗН, но меня не признают самозанятым.

Хотя Владимир работает таким образом три года, вопросы возникли только сейчас.

— То, что другие ребята так работают, — просто их пока не проверили, — предположил он. — Я тоже работал так до проверки и тоже не был «тунеядцем».

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