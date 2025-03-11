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Поставки российской нефти в Венгрию остановлены

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  • 11.03.2025, 17:24
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Поставки российской нефти в Венгрию остановлены

Якобы из-за атаки дронов ВСУ.

Атака беспилотника привела к приостановке поставок нефти в Венгрию по нефтепроводу «Дружба», сообщил в видеообращении в соцсети глава венгерского МИД Петер Сийярто.

По сообщению западных СМИ, он выразил надежду, что поставки нефти возобновятся позже в этот же день после ремонта.

«Из-за ночной атаки беспилотников поставки по нефтепроводу «Дружба» в Венгрию временно приостановлены, - сказал министр. - Ведутся ремонтные работы, и, если ничего экстраординарного не произойдет, к вечеру или концу дня поставки нефти в Венгрию возобновятся».

В российском Минэнерго ему сказали, что поставки остановлены из-за удара по измерительной станции.

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