Поставки российской нефти в Венгрию остановлены

Поставки российской нефти в Венгрию остановлены1
- 11.03.2025, 17:24
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Якобы из-за атаки дронов ВСУ.
Атака беспилотника привела к приостановке поставок нефти в Венгрию по нефтепроводу «Дружба», сообщил в видеообращении в соцсети глава венгерского МИД Петер Сийярто.
По сообщению западных СМИ, он выразил надежду, что поставки нефти возобновятся позже в этот же день после ремонта.
«Из-за ночной атаки беспилотников поставки по нефтепроводу «Дружба» в Венгрию временно приостановлены, - сказал министр. - Ведутся ремонтные работы, и, если ничего экстраординарного не произойдет, к вечеру или концу дня поставки нефти в Венгрию возобновятся».
В российском Минэнерго ему сказали, что поставки остановлены из-за удара по измерительной станции.