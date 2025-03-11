СМИ: Литва ужесточила проверки на границе

СМИ: Литва ужесточила проверки на границе3
- 11.03.2025, 17:26
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Как это сказалось на пассажирских автобусах.
Перевозчики, осуществляющие международные рейсы, сообщают: Литва усилила контроль для въезжающих из Беларуси. Теперь провоз «запрещенки» может грозить штрафом и задержкой для всего автобуса, пишет «Онлайнер».
— Среди запрещенных к ввозу товаров — более 2,8 тыс. позиций. В том числе и продукты питания: мясная и молочная продукция, яйца, орехи и даже знаменитые белорусские сладости, которые раньше были популярным сувениром, — рассказывают представители сервиса «Атлас».
Со слов водителей автобусов, литовцы «жестко трясут багаж пассажиров». Как это сказалось на времени прохождения границы?
— Пока особых задержек в пути не было, — отмечают в «Атласе». — Белорусско-литовскую границу автобус в среднем проходит за 2—3 часа. Расписание выдерживается четко, опозданий не фиксируется. Водители перед отправлением еще раз предупреждают пассажиров и просят, чтобы те не рисковали с провозом запрещенных продуктов.
Журналисты заглянули в тематический чат, связанный с прохождением белорусско-литовской границы. Там пользователи делятся, как быстро смогли пройти тот или иной КПП.
«09:30 первый шлагбаум у белорусов;
09:35—09:50 таможня Беларусь (красный канал);
09:55—10:30 таможня Литва, смена работает шустро;
10:35 выезд с границы», — такой отчет сегодня сбросил один из путешественников.
А вот информация по прохождению границы в обратную сторону:
«08:20 шлагбаум ЛТ;
09:25 паспортный ЛТ;
09:40 шлагбаум РБ;
10:20 паспортный РБ;
11:00 въезд в РБ».