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Белорусы не знают, какая фамилия у премьера страны

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  • 11.03.2025, 17:43
Белорусы не знают, какая фамилия у премьера страны
Александр Турчин

Все на одно лицо.

Читательница сайта Charter97.org рассказала, что не знает, кто занимает пост премьера Беларуси. И таких людей, по ее словам, в стране очень много:

— Для меня все эти фигуры — просто участники спектакля по роману «Ферма» Оруэла. Вот высунул лицо, что-то буркнул — и уже актер в водевиле. Фантасмагоричные, смешные и нелепые персонажи. Одни фамилии чего стоят — специально не придумаешь, даже если бы и захотел. Видимо, их диктатор когда-то и назначал по фамилиям. Тут тебе и Караевы, и Караники, как кара Божья. Впрочем, это все, что я знаю, и то не благодаря их делам, а смешным фамилиям.

И вспомнилась мне история из моего детства, как бабушка решила разводить нутрий. Бегали они по клетке с такими же желтыми огромными зубами, как у бобра, и очень нас, детей, веселили. Но когда наступила зима (а нутриям нужен теплый хлев), бабушка решила поменять местами кроликов и нутрий в надежде, что у кроликов в хлеву теплее.

Но как может быть теплее в хлеву без подогрева? Померзли хвостики у наших нутрий от мороза. И перемена местами не помогла.

Так и в диктаторском правительстве — перемена местами не даст никакого результата для страны и людей. Лишь бы хуже не стало. А так хочется досмотреть этот спектакль до конца, чтобы скорее опустился занавес. И наконец началось новое действие.

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