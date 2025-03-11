Трамп поднял до 50% пошлины на часть товаров из Канады 13 11.03.2025, 17:51

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Новый тариф вступит в силу 12 марта.

Американский президент Дональд Трамп во вторник, 11 марта, объявил о новых тарифах против Канады в ответ на введенный канадской провинцией Онтарио 25% налог на электроэнергию для США.

Об этом он написал в заметке в TruthSocial.

Трамп заявил, что поручил своему министру торговли добавить дополнительные 25%-ные тарифы на всю сталь и алюминий, поступающие в США из Канады после того, как провинция Онтарио установила 25%-й тариф на электроэнергию, поступающую в Соединенные Штаты.

По его словам, этот тариф вступит в силу 12 марта.

«Вскоре я объявлю чрезвычайное положение в электроэнергетике в зоне, находящейся под угрозой. Это позволит США быстро сделать все необходимое, чтобы уменьшить эту неправомерную угрозу со стороны Канады», – заявил американский президент.

Он также сказал, что «если другие вопиющие тарифы, которые уже давно существуют, не будут отменены Канадой», он 2 апреля существенно повысит тарифы на автомобили, импортируемые в США, «что, по сути, навсегда остановит автомобильную промышленность в Канаде».

«Мы субсидируем Канаду на сумму более $200 млрд в год. Так больше не может продолжаться. Единственное, что имеет смысл – это сделать Канаду нашим желанным Пятьдесят первым штатом», – уверен он.

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