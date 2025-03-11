Что делать, если задерживают заработную плату 3 11.03.2025, 17:53

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Ответили в Минтруда.

В Минтруда пояснили, что нужно делать, если зарплата не пришла вовремя, куда можно обратиться и какая компенсация положена работнику.

Зарплата должна быть не реже чем 2 раза в месяц. Конкретная дата выплаты устанавливается в трудовом договоре или контракте.

Если зарплату задержали, нужно направить работодателю заявление с требованием ее выплатить. Рекомендуется подготовить два экземпляра заявления о выплате заработной платы: первый отдать работодателю, а на втором попросить его поставить отметку о принятии и оставить у себя.

При задержке зарплаты работник может обратиться в Департамент госинспекции труда, в том числе дистанционно через сервис «Обращения.бел». Альтернативные варианты — обратиться с исковым заявлением в суд или к нотариусу.

Если зарплату задержали на один календарный месяц и более, то ее должны проиндексировать. Такая обязанность есть у всех нанимателей вне зависимости от формы собственности организации.

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