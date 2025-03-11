закрыть
11 марта 2025, вторник, 18:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Что делать, если задерживают заработную плату

3
  • 11.03.2025, 17:53
  • 1,072
Что делать, если задерживают заработную плату

Ответили в Минтруда.

В Минтруда пояснили, что нужно делать, если зарплата не пришла вовремя, куда можно обратиться и какая компенсация положена работнику.

Зарплата должна быть не реже чем 2 раза в месяц. Конкретная дата выплаты устанавливается в трудовом договоре или контракте.

Если зарплату задержали, нужно направить работодателю заявление с требованием ее выплатить. Рекомендуется подготовить два экземпляра заявления о выплате заработной платы: первый отдать работодателю, а на втором попросить его поставить отметку о принятии и оставить у себя.

При задержке зарплаты работник может обратиться в Департамент госинспекции труда, в том числе дистанционно через сервис «Обращения.бел». Альтернативные варианты — обратиться с исковым заявлением в суд или к нотариусу.

Если зарплату задержали на один календарный месяц и более, то ее должны проиндексировать. Такая обязанность есть у всех нанимателей вне зависимости от формы собственности организации.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Почему Лукашенко заменил Головченко на Турчина
Почему Лукашенко заменил Головченко на Турчина Валерий Карбалевич
Ясное послание
Ясное послание Леонид Невзлин
Женский приговор
Женский приговор Ирина Халип
Путь к миру — демонтаж диктатур
Путь к миру — демонтаж диктатур Андрей Санников