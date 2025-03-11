«При Лукашенко даже картошка становится редкоземельной» 4 11.03.2025, 18:07

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Диктатуры всегда так заканчивают — сначала трагедии, потом фарс и цирк.

Геолог поставил крест на планах Лукашенко — редкоземельные металлы в Беларуси трудно откопать. Заместитель генерального директора «Научно-производственного центра по геологии» Василий Колб заявил, что эти полезные ископаемые находятся слишком глубоко под землей, их очень мало, а у белорусских специалистов нет опыта по добыче редкоземельных металлов. Поручение Лукашенко будет провалено.

Эта новость вызвала резонанс в TikTok сайта Charter97.org. Приводим самые яркие комментарии:

«Лукашенко сказал копать. Ничего не накопали — все деньги, выделенные на это дело, куда-то делись».

«Тунеядцев» погонят под дулом автомата, как древние египтяне будут сутками копать».

«Ага, это сипатый еще крипту не начал майнить».

«Зачем вливать деньги туда, где их нельзя будет забрать?»

«Очередной «мегапроект» маразматика. Врачи, перестаньте его прокапывать сильными препаратами, его же колбасит, как Гитлера с «Аненербе».

«Как говорил прапорщик советской армии: «Мне не нужна защита родины, мне нужно, чтобы вы замучились».

«При Лукашенко даже картошка становится редкоземельной».

«Диктатуры всегда так заканчивают — сначала трагедии, потом фарс и цирк. Человечество учится от плохого к хорошему. Плохое идет на свалку истории. Но пока копать нужно».

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