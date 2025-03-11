Ученые: На планете-океане может существовать жизнь 11.03.2025, 18:19

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Она похожа на Землю и находится рядом с нами.

В 2023 году ученые представили исследование, в которому они утверждали, что в атмосфере планеты K2-18b, обнаружено химическое вещество диметилсульфид, которое связано с потенциальными живыми организмами. С тех пор ученые спорят о том, если ли жизнь на этой планете или нет.

Авторы нового исследования, опубликованного в журнале The Astrophysical Journal, задаются вопросом, можно ли действительно доверять полученным данным и является ли диметилсульфид надежным признаком присутствия жизни, пишет Space (перевод - «Фокус»).

Планета K2-18b была обнаружена 10 лет назад и находится на расстоянии примерно 120 световых лет от нас, что считается близким расстоянием по космическим меркам. Планета считается супер-Землей, ведь это каменистый мир с атмосферой, который примерно в 2,5 раза больше нашей планеты.

При этом ученые считают, что поверхность планеты может быть покрыта океанами из жидкой воды. А учитывая, что K2-18b находится в зоне обитаемости своей звезды, где есть условия для создания жизни, ученые считают, что это может быть потенциально обитаемый мир. Тем более что ученые 2 года назад заявили о том, что обнаружили биосигнатуру, то есть вещество, указывающее на наличие жизни, в атмосфере этой планеты.

Этой биосигнатурой является диметилсульфид. На Земле это вещество в основном вырабатывается бактериями и фитопланктоном в океанах. Учитывая, что на планете K2-18b может быть океан, появилось предположение и о наличии жизни.

Сейчас астрономы не могут отправить зонды за пределы Солнечной системы, чтобы определить состав других каменистых планет, поэтому они полагаются на анализ света, который проходит через их атмосферу. Молекулы химических веществ отражают свет в определенном диапазоне длин волн. Авторы нового исследования говорят, что полученные таким образом данные могут иметь разные интерпретации, а потому не всегда существует уверенность в том, что было обнаружено точно какое-либо вещество.

По словам ученых, когда происходит обнаружение той или иной биосигнатуры на другой планете, то нужно подтверждение тому, что этот сигнал реален, а также нужно убедиться, то он может исходить от какой-либо формы жизни. Ученые говорят, что исследование, в котором было заявлено об обнаружении признаков жизни на планете K2-18b не прошло оба этапа проверки.

Авторы нового исследования считают, что было получено недостаточно данных, чтобы утверждать, что на этой океанической планете действительно был обнаружен диметилсульфид. Вообще полученный световой сигнал мог принадлежать каким-либо другим веществам в атмосфере планеты, которые никак не связаны с жизнью.

С другой стороны, ученые изучили, может ли диметилсульфид быть надежным признаком существования жизни. Авторы исследования обнаружили несколько примеров того, молекулы, которые считаются биосигнатурами, могут создаваться без привлечения жизни в результате химических реакций.

Также ученые говорят, что в прошлом году диметилсульфид был обнаружен на комете, а значит его производство не всегда связано с жизнью. Возможно, это химическое вещество попало на планету K2-18b после бомбардировки кометами.

До сих пор свойства самой планеты K2-18b и ее атмосферы во многом остаются загадкой, поэтому авторы исследования считают, что нельзя пока утверждать, что этот водный мир может быть населен живыми существами. Возможно, это, хоть и похожая на Землю, но безжизненная планета.

Поэтому споры об этом потенциально обитаемом мире, вероятно, продолжатся и дальше, пока не будет получено достаточное количество доказательств, которые либо подтвердят выводы о потенциальной обитаемости этого водного мира или же окончательно их опровергнут.

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