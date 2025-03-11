Одну из компаний группы «Атлант-М» могут признать банкротом

Одну из компаний группы «Атлант-М» могут признать банкротом1
- 11.03.2025, 18:30
У нее огромные долги.
Минское областное управление ФСЗН подало заявление в Экономический суд Минской области о банкротстве ООО «Атлант-М Норд». Компания занималась поставкой расходных материалов, запчастей и автокосметики. Решение суда об открытии конкурсного производства опубликовано в ЕГРСБ, пишет Office Life.
Как следует из материалов дела, компания находится в ликвидации с 2022 года и должна в общей сложности 791,7 тыс. рублей. В том числе по платежам и сборам в бюджет — более 48 тыс. А активов у нее — менее 14,5 тыс. рублей.
«Атлант-М Норд» была зарегистрирована на территории Боровлянского сельсовета в 2014 году. Ее участниками числятся Кирилл Санников и Сергей Смирнов. У каждого — по 50% в уставном фонде.
Фирма являлась официальным дистрибьютором смазочных материалов Castrol, фильтров Donaldson и технической химии Henkel. Кроме того, она продавала запчасти и расходные материалы для грузовой и специальной техники, включая МТЗ и МАЗ.
Что именно послужило причиной роста долгов компании, неизвестно. Возможно, это связано с прекращением поставок импортной продукции из-за санкций. Очередное заседание суда назначено на 17 июня. На нем «Атлант-М Норд» могут официально признать банкротом.