Названы темы первого раунда переговоров между США и Украиной
- 11.03.2025, 18:29
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Стороны обсуждали два вопроса.
Первый раунд переговоров между украинской и американской делегациями в Саудовской Аравии был посвящен предложениям Украины о режиме тишины на море и в небе. Об этом сообщает «Суспільне», ссылаясь на источник, знакомый с ходом встречи.
Кроме этого, во время первой части переговоров делегации говорили о соглашении по редкоземельным металлам. Сейчас продолжается вторая часть переговоров.
Первая часть переговоров, стартовавшая в 12:00 по минскому времени, длилась четыре часа. Затем стороны взяли перерыв.
Во время перерыва представитель делегации США Майкл Уолтц сделал первое заявление. На вопрос журналистов, как идут переговоры, он ответил, что «стороны идут к общей цели». В 16:18 переговоры возобновились.