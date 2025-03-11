В мире может стать еще больше ядерных стран 11.03.2025, 18:39

Все из-за политики Трампа.

Президент США Дональд Трамп называет ядерное оружие самой большой угрозой для человечества, но он, возможно, открывает путь к миру с большим количеством ядерных государств и меньшим количеством «барьеров» для ядерного оружия, пишет Axios.

В воскресенье, 9 марта, Трамп подтвердил свою надежду «остановить ядерную спираль», в которой Китай, Россия и США разрабатывают все более совершенное ядерное оружие. Он также сказал, что направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором выразил желание заключить новое соглашение по ядерным вопросам, пытаясь предотвратить получение ядерного оружия Тегераном.

Первые недели пребывания Трампа в должности были «ознаменованы» предупреждениями о ядерных рисках, включая его желание избежать Третьей мировой войны из-за вторжения РФ в Украину.

Обратная сторона: в то же время жесткая политика Трампа в отношении Украины, а также его решение о приостановлении помощи Киеву, заставляет союзников США обсуждать, стоит ли им разрабатывать собственное ядерное оружие, чтобы не зависеть от Вашингтона.

К примеру, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил на днях, что его стране придется изучить «возможности, связанные с ядерным оружием». Президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что проконсультируется с европейскими союзниками, такими как Германия, по поводу «включения их под французский ядерный зонтик».

Нападки Трампа на союзников активизировали дебаты и в Южной Корее о том, нужна Сеулу ли собственная ядерная программа для защиты от ядерной Северной Кореи.

На фоне всего этого некоторые эксперты опасаются новой эры нуклеаризации.

«Убеждение, что Соединенные Штаты не заинтересованы в защите союзников, а именно такой вывод быстро и справедливо делают союзники, с большой вероятностью может привести к ядерному распространению», - отмечает Джеймс Актон из аналитического центра Фонда Карнеги за международный мир.

«Я думаю, практически неизбежно, что они будут изучать свои возможности, и существует реальная перспектива того, что некоторые из этих «изучений» превратятся в программы вооружения», - добавил Актон, подчеркивая такую вероятность, в частности, для Южной Кореи.

Между тем до завершения срока действия последнего широкого американо-российского договора о контроле над вооружениями осталось меньше года.

Китай, в свою очередь, отвергает переговоры о контроле над вооружениями - по крайней мере до тех пор, пока его стремительно развивающаяся ядерная программа не достигнет паритета с другими большими государствами.

Бывший высокопоставленный американский чиновник признал Axios, что «трудно представить» сценарий, по которому Пекин сядет за стол трехсторонних переговоров, которых хочет Трамп.

«Я думаю, мы приближаемся к периоду, когда у нас не будет никакого действующего соглашения о контроле над ядерными вооружениями», - отметил бывший чиновник.

Трамп сделал два серьезных шага «на ядерной арене» во время своего первого срока в Белом доме - вышел из ядерного соглашения с Ираном и провел саммиты с лидером КНДР Ким Чен Ыном, пытаясь убедить Северную Корею в необходимости денуклеаризации.

С тех пор, однако, и Тегеран, и Пхеньян добились значительных успехов в ядерной сфере.

Письмо Трампа Хаменеи и заявления президента США о желании возобновить взаимодействие с КНДР свидетельствуют о том, что ядерная дипломатия снова на повестке дня. Но одной только «силы личности» будет недостаточно, чтобы контролировать «наибольшую угрозу для мира», отмечает Axios.

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