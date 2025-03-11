закрыть
11 марта 2025, вторник, 18:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В мире может стать еще больше ядерных стран

  • 11.03.2025, 18:39
В мире может стать еще больше ядерных стран

Все из-за политики Трампа.

Президент США Дональд Трамп называет ядерное оружие самой большой угрозой для человечества, но он, возможно, открывает путь к миру с большим количеством ядерных государств и меньшим количеством «барьеров» для ядерного оружия, пишет Axios.

В воскресенье, 9 марта, Трамп подтвердил свою надежду «остановить ядерную спираль», в которой Китай, Россия и США разрабатывают все более совершенное ядерное оружие. Он также сказал, что направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором выразил желание заключить новое соглашение по ядерным вопросам, пытаясь предотвратить получение ядерного оружия Тегераном.

Первые недели пребывания Трампа в должности были «ознаменованы» предупреждениями о ядерных рисках, включая его желание избежать Третьей мировой войны из-за вторжения РФ в Украину.

Обратная сторона: в то же время жесткая политика Трампа в отношении Украины, а также его решение о приостановлении помощи Киеву, заставляет союзников США обсуждать, стоит ли им разрабатывать собственное ядерное оружие, чтобы не зависеть от Вашингтона.

К примеру, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил на днях, что его стране придется изучить «возможности, связанные с ядерным оружием». Президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что проконсультируется с европейскими союзниками, такими как Германия, по поводу «включения их под французский ядерный зонтик».

Нападки Трампа на союзников активизировали дебаты и в Южной Корее о том, нужна Сеулу ли собственная ядерная программа для защиты от ядерной Северной Кореи.

На фоне всего этого некоторые эксперты опасаются новой эры нуклеаризации.

«Убеждение, что Соединенные Штаты не заинтересованы в защите союзников, а именно такой вывод быстро и справедливо делают союзники, с большой вероятностью может привести к ядерному распространению», - отмечает Джеймс Актон из аналитического центра Фонда Карнеги за международный мир.

«Я думаю, практически неизбежно, что они будут изучать свои возможности, и существует реальная перспектива того, что некоторые из этих «изучений» превратятся в программы вооружения», - добавил Актон, подчеркивая такую вероятность, в частности, для Южной Кореи.

Между тем до завершения срока действия последнего широкого американо-российского договора о контроле над вооружениями осталось меньше года.

Китай, в свою очередь, отвергает переговоры о контроле над вооружениями - по крайней мере до тех пор, пока его стремительно развивающаяся ядерная программа не достигнет паритета с другими большими государствами.

Бывший высокопоставленный американский чиновник признал Axios, что «трудно представить» сценарий, по которому Пекин сядет за стол трехсторонних переговоров, которых хочет Трамп.

«Я думаю, мы приближаемся к периоду, когда у нас не будет никакого действующего соглашения о контроле над ядерными вооружениями», - отметил бывший чиновник.

Трамп сделал два серьезных шага «на ядерной арене» во время своего первого срока в Белом доме - вышел из ядерного соглашения с Ираном и провел саммиты с лидером КНДР Ким Чен Ыном, пытаясь убедить Северную Корею в необходимости денуклеаризации.

С тех пор, однако, и Тегеран, и Пхеньян добились значительных успехов в ядерной сфере.

Письмо Трампа Хаменеи и заявления президента США о желании возобновить взаимодействие с КНДР свидетельствуют о том, что ядерная дипломатия снова на повестке дня. Но одной только «силы личности» будет недостаточно, чтобы контролировать «наибольшую угрозу для мира», отмечает Axios.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Почему Лукашенко заменил Головченко на Турчина
Почему Лукашенко заменил Головченко на Турчина Валерий Карбалевич
Ясное послание
Ясное послание Леонид Невзлин
Женский приговор
Женский приговор Ирина Халип
Путь к миру — демонтаж диктатур
Путь к миру — демонтаж диктатур Андрей Санников