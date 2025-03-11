Представители правительства Польши пройдут добровольную военную подготовку 11.03.2025, 19:10

Об этом сообщил премьер-министр страны.

Члены Совета министров Польши пройдут добровольную военную подготовку.

Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск в X.

Он также добавил, что такую инициативу приняли «с полным пониманием».

«Я только что сообщил министров, что члены правительства и их должностные лица также пройдут обучение. Добровольно. Это было воспринято с полным пониманием», — написал Туск.

Ранее Туск заявлял, что Польша должна иметь вместе с резервистами полумиллионную армию, чтобы адекватно реагировать на возможные угрозы войны.

11 марта Туск призвал украинцев и американцев «не упустить этот шанс», комментируя переговоры между Украиной и США в городе Джидда в Саудовской Аравии.

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