Представители правительства Польши пройдут добровольную военную подготовку
- 11.03.2025, 19:10
Об этом сообщил премьер-министр страны.
Члены Совета министров Польши пройдут добровольную военную подготовку.
Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск в X.
Он также добавил, что такую инициативу приняли «с полным пониманием».
«Я только что сообщил министров, что члены правительства и их должностные лица также пройдут обучение. Добровольно. Это было воспринято с полным пониманием», — написал Туск.
Ранее Туск заявлял, что Польша должна иметь вместе с резервистами полумиллионную армию, чтобы адекватно реагировать на возможные угрозы войны.
11 марта Туск призвал украинцев и американцев «не упустить этот шанс», комментируя переговоры между Украиной и США в городе Джидда в Саудовской Аравии.