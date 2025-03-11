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Синоптики рассказали, какой будет погода в Беларуси

  • 11.03.2025, 19:18
Синоптики рассказали, какой будет погода в Беларуси

Прогноз на 12-14 марта.

Синоптики сообщили о погоде в Беларуси 12-14 марта. Об этом информирует Белгидромет.

В среду, 12 марта, ожидается облачность с прояснениями. Также специалисты предупреждают о кратковременных дождях по юго-востоку страны. Ночью и утром местами по северу возможен туман. Направление ветра южное, юго-западное. Его скорость составит от слабой до умеренной. Температура воздуха ночью будет колебаться от +1 до +7°С, по северу в отдельных районах - от 0 до -2°С. Днем она будет колебаться в пределах от +8°С на севере до +19°С на юге.

В четверг, 13 марта, также будет облачно с прояснениями. Ночью местами по западу страны, утром и днем на большей части Беларуси прогнозируются кратковременные дожди, днем в отдельных районах - сильные дожди. Также предупреждают ночью и утром о слабом тумане в отдельных районах. Днем на юго-востоке Беларуси могут быть местами грозы. Направление ветра южной четверти. Его скорость умеренная, утром и днем может быть порывистым, на востоке - сильным порывистым. Температура воздуха ночью составит от -1°С на севере до +9°С на юго-западе. Днем она будет варьироваться от +11°С на западной части Беларуси до +19°С на юго-восточной.

В пятницу, 14 марта, согласно прогнозу, будет облачно с прояснениями. Также синоптики предупреждают об осадках на большей части территории Беларуси ночью, местами они могут быть сильными. Днем возможны местами кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Синоптики предупреждают о гололедице на отдельных участках дорог ночью и утром на северо-западе страны. Направление ветра южное с переходом на западное. Согласно прогнозу, он будет порывистым, ночью во многих районах страны, днем на востоке - сильным порывистым. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от 0°С на северной части Беларуси до +11°С на юго-востоке, максимальная днем на юге составит +13°С.

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