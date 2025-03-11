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Переговоры Украины и США в Саудовской Аравии: СМИ узнали, как идет процесс

  • 11.03.2025, 19:24
Переговоры Украины и США в Саудовской Аравии: СМИ узнали, как идет процесс

Представители стран ведут разговор уже более пяти часов.

В Саудовской Аравии сегодня уже несколько часов продолжаются переговоры делегации Украины и США. Представители стран ведут разговор уже более пяти часов.

Об этом сообщает The Guardian.

Как заявляют СМИ, по данным неназванного украинского чиновника, переговоры о возможном частичном перемирии между Киевом и Москвой, которые ведутся между Соединенными Штатами и Украиной проходят хорошо.

«Переговоры проходят хорошо, обсуждены многие вопросы», - сказал высокопоставленный украинский чиновник.

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